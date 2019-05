MILANO – Via della seta o rotte atlantiche? Se il ventesimo secolo è stato dominato, nel bene e nel male, dalla centralità dell’Oceano Atlantico, nel ventunesimo secolo questo ruolo spetterà al Pacifico. Per gli Stati Uniti questo significa lo spostamento del baricentro economico, politico e scientifico dalla costa Est alla costa Ovest, per l’Europa rischia invece di portare a una relativa e progressiva emarginazione rispetto alle grandi trasformazioni future.

Il progetto cinese Belt and Road Initiative, noto anche come BRI o Nuove vie della Seta, apre nuove opportunità per costruire rapidamente una rete infrastrutturale che colleghi il Vecchio Continente all’Impero di Mezzo.

Per Marco Polo e Matteo Ricci, figure tuttora venerate in Cina, la strada verso l’Oriente fu alla base della loro fama: sarà lo stesso per i governanti europei disposti a legarsi strettamente a Pechino? Quali i rischi nel rafforzare l’alleanza con un regime autoritario e un sistema economico dominato dalle imprese di Stato? La strategia giusta nei confronti della BRI è quella degli accordi bilaterali, o piuttosto del fronte europeo unico? E come fare per preservare la fedeltà all’atlanticismo, dal 1945 elemento centrale del posizionamento internazionale dell’Italia? A queste e altre domande tenterà di rispondere il panel di esperti che si riuniranno a Milano il 29 maggio nell’incontro dal titolo Via della seta o rotte atlantiche? Il futuro degli scambi internazionali.

I relatori dell’evento saranno Luigi Consiglio, Presidente Gea; Andrea Goldstein, Economista di OECD;

Filippo Maria Grasso, Corporate Vice President Institutional Affairs di Pirelli; Nicola Levoni, Presidente di Levoni Spa; Daniele Rossi, Presidente di Assoporti e Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

QUANDO E DOVE: 29 maggio 2019, ore 17:00 – 19:00

Four Seasons Hotel Via Gesù 6/8 Milano.