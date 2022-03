Zelensky, i servizi ucraini: il commando che voleva uccidere il presidente fermato grazie a una soffiata degli 007 russi

E’ fallito il tentativo russo di uccidere il presidente dell’Ucraina Zelensky? Qualcuno dalla Russia ha voluto salvare la vita al presidente ucraino in aperto dissenso quindi con Vladimir Putin?

Lo sostiene un giornale ucraino, Ukrayinska Pravda, che cita fonti dell’intelligence ucraina, ricostruendo come ai primi di febbraio Vladimir Putin abbia dato al leader ceceno Ramzan Kadyrov il compito di infiltrare le sue forze a Kiev per fare “il lavoro più sporco”. Ma il commando cui era stato dato il compito “di liquidare fisicamente” la leadership dell’Ucraina, compreso il presidente, sostiene il giornale sia stato “neutralizzato”.

I dettagli dell’operazione

Secondo il giornale ucraino, infatti, il commando ceceno ha subito “pesanti perdite” in un combattimento avvenuto il 26 febbraio nell’area dell’aeroporto di Gostomel, nei pressi di Kiev.

La soffiata dall’interno dei servizi segreti russi?

Secondo le fonti dei servizi ucraini citati, l’azione è stata possibile grazie ad una ‘soffiata’ arrivata da una fonte anonima che si è presentata come un “ufficiale dei servizi di sicurezza russi” che – riporta ancora il giornale – sarebbe contrario alla guerra e voleva impedire l’uccisione della leadership ucraina. Secondo il giornale nell’attacco delle forze ucraine è rimasto ucciso un comandante delle forze cecene, vicino a Kadyrov, Magomed Tushaev.

Le parole del segretario per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina

Una unità cecena “è venuta per uccidere il nostro presidente, ed è stata eliminata” ha detto Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. Le forze ucraine, ha aggiunto, erano state allertate dai rappresentanti del Servizio di sicurezza federale russo “che non vogliono prendere parte a questa sanguinosa guerra”