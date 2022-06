Zelensky ringrazia l’Italia: “Risoluzione in Senato? Sosteneteci, siate i garanti per trattare con la Russia” (Foto Ansa)

L’Ucraina ringrazia l’Italia per gli aiuti e auspica che il nostro Paese faccia da garante per eventuali trattative con la Russia. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell’Ispi.

Ci servono “garanzie di sicurezza per il futuro – ha spiegato – e crediamo che l’Italia dovrebbe essere tra i garanti. Ringraziamo per il sostegno il governo italiano”.

Zelensky sulla risoluzione in Senato

Rispondendo a una domanda sulla risoluzione che il Senato italiano dovrà votare domani proprio sul sostegno dell’Italia all’Ucraina, Zelensky ha precisato: “Voglio dire che voi state supportando non l’avanzata delle forze ucraine, ma la capacità di difesa del nostro esercito”.

“Tutte le aree in cui stiamo avanzando sono territori ucraini – ha aggiunto – Non stiamo attraversando i confini, non stiamo uccidendo civili e cittadini russi. Noi siamo una nazione che vuole essere indipendente. Vi prego di supportarci”.

Zelensky ringrazia l’Italia per il supporto

“Grazie per il supporto alla nostra gente e ai nostri studenti. Questo è il nostro futuro. E non vogliamo perderlo. Grazie per preservarlo”, ha poi detto Zelensky. “Più di 12 milioni di persone in Ucraina hanno lasciato le loro case. All’inizio di quest’anno queste persone avevano case, cibo, pianificavano il futuro ed è stato tutto distrutto dall’invasione russa. Più di 5 milioni di persone hanno lasciato il Paese e si sono rifugiati all’estero, in particolare in Italia”, ha detto Zelensky, ringraziando “la vostra gente, le vostre città e il governo e il primo ministro Draghi per l’assistenza alla nostra gente, innanzitutto donne e bambini. Questo è molto importante”.

Zelensky alla Ue: “Considerateci partner alla pari”

“L’Unione europea ci consideri un partner alla pari”, il messaggio all’Europa di Zelensky. L’adesione all’Unione europea, ha aggiunto, “è un elemento unificante per i cittadini” ucraini.

“Nel nostro Paese – ha concluso – tutti i cittadini hanno una motivazione: la fine della guerra. Vogliamo solo quello che ci appartiene, stiamo proteggendo la nostra terra e vogliamo mostrare che l’Ucraina non ha paura del secondo esercito del mondo”.