Bassetti: “Multe cancellate ai No Vax? Allora ridiamo i soldi a chi le ha pagate”

La scelta del Governo Meloni di annullare le multe inflitte ai cittadini che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione anti-Covid ha generato un acceso dibattito. Tra le voci critiche si distingue quella di Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Durante un intervento alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, l’infettivologo ha espresso la sua opinione con toni di amara ironia, mettendo in discussione l’equità e le implicazioni di questa decisione.

Il commento di Bassetti

“Se vogliamo essere davvero equi, se il governo ritiene che quelle multe siano sbagliate, allora si dovrebbero restituire i soldi a coloro che le hanno pagate”, ha dichiarato Bassetti. Ha inoltre sottolineato che il messaggio implicito dietro questa scelta potrebbe essere controproducente: “Non possiamo mettere in dubbio i vaccini, che non sono di destra o di sinistra. Che si dica che chi non si è vaccinato ha fatto bene e che tutti gli altri siano stati dei pirla… non diamo un bel messaggio”.

Il ruolo cruciale dei vaccini

Bassetti ha voluto rimarcare l’importanza dei vaccini nella lotta contro il Covid-19. Secondo l’infettivologo, l’eliminazione delle multe rischia di svilire l’impegno di chi ha rispettato le norme sanitarie, contribuendo significativamente al contenimento della pandemia. “Se oggi siamo a questo punto con il Covid, è anche grazie a chi si è vaccinato”, ha affermato, evidenziando quanto sia essenziale continuare a sostenere la fiducia nella scienza e nelle istituzioni sanitarie.