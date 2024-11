Il mandato di arresto internazionale contro Benjamin Netanyahu, la costituente M5s con lo scontro in corso tra Grillo e Conte sulla leadership del movimento fondato da Grillo, lo stop alla legge sull’Autonomia. Sono questi i temi sul tavolo del dibattito politico italiano.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto. I criminali di guerra sono altri” (Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture).

“Ritengo che la sentenza della Corte penale internazionale sia sbagliata” ma se Netanyahu e Gallant “venissero in Italia dovremmo arrestarli perché noi rispettiamo il diritto internazionale” (Guido Crosetto, ministro della Difesa).

“Noi sosteniamo la Cpi ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la corte. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda”(Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri).

“In tanti mi avete chiesto cosa voterò e io in questi giorni ho più volte cercato di aprire un dibattito, per il bene del Movimento. Lo ribadisco anche oggi, quindi. Voterò per mantenere il nostro nome e il nostro simbolo che rappresentano sì il nostro passato ma devono orgogliosamente accompagnarci anche nel prossimo futuro. Voterò per confermarci progressisti perché è quello che sono e sono sempre stata (…). Lo faccio con la consapevolezza che, al di là delle definizioni che ci diamo, dobbiamo essere progressisti con i fatti, mantenendo la postura e l’identità forte necessaria per non diventare la copia sbiadita e subalterna di altri. Dirò la mia su tutti i quesiti” (Chiara Appendino, vicepresidente M5s).

“(…) la cosa che mi fa partire l’embolo è sentir definire l’autonomia differenziata una ‘secessione per ricchi’ da parte dei rappresentanti che devono votarla. Potrei capire i cittadini che possono essere mal informati, ma permettere a un presidente di regione di coordinare le forze in campo in casi di catastrofi naturali non mi sembra un processo di secessione per ricchi, tutt’altro. Io penso sia una grande opportunità, che però se non faremo per scelta dovremo fare per necessità: si parla di una riorganizzazione del territorio che è imperativa” (Luca Zaia, presidente della Regione Veneto).