Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai vedono Il No in vantaggio tra il 49 e il 53% dei voti, con il Sì tra il 47 e il 51%. La copertura del campione, alle 15, è dell’83%.

Instant poll YouTrend-Sky, No in testa con forchetta 49,5-53,5%, Sì al 46,5-50,5%

Il trend che segna un vantaggio del No è confermato anche dall’instant poll (sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto ndr) di YouTrend per Sky TG24 che indica la prevalenza del No con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%.

Affluenza al 58,54% a metà dei seggi

L’affluenza al voto è al 58,54%. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a oltre il 50% dei seggi.