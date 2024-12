Intesa raggiunta per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro nel trasporto locale. “Grande soddisfazione” da parte del ministro Matteo Salvini, che però poche ore dopo, dalla Brianza, annuncia di voler rimettere mano alle regole sullo sciopero. Il rinnovo del CCNL prevede un aumento salariale medio, a fine triennio, del 13% che compenserà la perdita dovuta all’inflazione.

Salvini: “Pronto a cambiare le regole sugli scioperi”

L’aumento complessivo dal 2024 al 2026 sarà in media di 200 euro lordi, divisi in due tranche: a marzo 2025 e ad agosto 2026. Nella busta paga di febbraio sarà corrisposta l’una tantum per gli arretrati, pari a 500 euro lordi.

“Al termine di un confronto serrato con i sindacati e le parti datoriali, è stato trovato un accordo che inciderà su oltre 110.000 operatori del settore”, ha fatto sapere il ministero dei Trasporti. “Grande soddisfazione” da parte del ministro Matteo Salvini, che riesce così a chiudere positivamente un fronte caldo in vista delle feste natalizie.

Ma, firmata l’intesa, il titolare del dicastero di Porta Pia, dalla Brianza, riaccende le polveri e si dice pronto a rimettere mano alle “regole sugli scioperi” perché “da quando si è insediato questo governo siamo arrivati a mille scioperi”.

Venerdì 13 semi-precettazione, sciopero trasporti dalle 9 alle 13

A spingere le dichiarazioni del ministro è lo sciopero generale proclamato per venerdì 13 dicembre dai sindacati di base. Sciopero che Salvini, con un’ordinanza, ha ridotto a 4 ore. Il sindacato USB resiste e sciopererà per 24 ore, perché l’ordinanza è “illegittima”. Ma si rischiano multe salate.

La semi-precettazione sarà infatti rispettata nelle FS, che prevedono l’astensione dal lavoro nella fascia oraria dalle 9 alle 13. “Il diritto allo sciopero è di tutti, è in Costituzione – si è sfogato Salvini in Brianza durante un sopralluogo a un cantiere sulla superstrada del Lago di Como – ma sarà opportuno rivedere la normativa”. “Lo porterò sul tavolo della maggioranza”, dice.

E ottiene a breve giro l’appoggio del ministro della Pubblica Amministrazione, in quota Forza Italia, Paolo Zangrillo, che in diretta su Sky TG24 si dice “d’accordo con Salvini. Occorre bilanciare i diritti”.