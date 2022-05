Coronavirus, numeri incoraggianti sul finire di questo aprile 2022, con terapie intensive e ricoveri ordinari che si apprestano a calare sotto quota 400 per quanto riguarda i malati gravi e 10mila per quanto riguarda i ricoveri ordinari. Numeri che ci riportano a novembre 2021.

Nel giorno 27 infatti, con 87940 nuovi casi e 186 morti, i pazienti in terapia intensiva scendono sotto quota 400. Sono 394 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in meno rispetto al giorno prima nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari 10155, ovvero 173 in meno rispetto al giorno prima ma ancora sopra quota 10mila.

Terapie intensive con meno di 400 pazienti, non accadeva da novembre

Se il numero dei malati resta alto, con un tasso ancora superiore al 15%, il numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva scende quindi sotto quota 400 per la prima volta dopo oltre 5 mesi. L’ultima volta che si era sotto i 400 era il 7 novembre scorso, quando nelle intensive si contavano 398 pazienti.

Il 28 aprile, a fronte di 69204 nuovi positivi e 131 morti, i pazienti in terapia intensiva sono 382, 12 in meno rispetto al 27 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari 10076, ovvero 79 in meno rispetto al giorno prima ma ancora sopra quota 10mila.

Il 29 aprile calano sotto i 10mila i ricoveri ordinari

Bisognerà attendere il 29 aprile per avere un calo dei ricoveri ordinari sotto la quota fatidica. Con 58861 nuovi positivi e 133 morti, i pazienti in terapia intensiva sono 371, 11 in meno rispetto al 28 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sotto quota 10mila. Sono 9942, ovvero 134 in meno rispetto al giorno prima.