Putin ha ragione. Ma va fermato. Ha avuto ragione per vent’anni. Perché attacca proprio ora?

Putin ha ragione. Ma va fermato. ha avuto ragione per vent’anni. Perché proprio ora attacca l’Ucraina?

Perché Biden gli ha dato via libera cedendo all’isolazionismo americano. Forse non solo. Dopo la fuga da Kabul, sono passati 6 mesi. Ora tocca a Taiwan vedrete. Il pacifismo porta alla guerra, si vis pacem para bellum.

Riflessini nel bagno turco di Radio Blitz.