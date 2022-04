Le ultime notizie (se ultime si può dire, perché il flusso delle notizie è continuo) riportate in sintesi da Cronaca Oggi.com, lette in una ultra sintesi da 1 minuto e mezzo da Marco Benedetto. Siamo al 29 aprile 2022.

Mascherine al chiuso, sempre le FFp2, nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Statali: in fila a mensa e in ascensore. I vescovi la raccomandano a Messa. A Pechino si temono nuovi lockdown: corsa per acquistare frigo e scorte triplicate nei supermercati. La strategia anti-Covid di Xi Jinping incrocia l’ipotesi di terzo mandato. Assalto alle Generali, sconfitto Caltagirone: l’assemblea vota (55,9%) la lista del cda uscente, terzo mandato a Donnet