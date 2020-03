Coronavirus, diagnosi con un esame del sangue? Molte regioni hanno già comprato il kit

ROMA – Diagnosticare il coronavirus con un semplice esame del sangue anziché con il tampone rino-faringeo. Sono sempre di più le regioni che puntano a limitare i contagi con questo metodo, che però non è ancora stato riconosciuto perché fornisce risultati troppo incerti, il cui risultato “dipende molto dall’esperienza dell’esecutore e del valutatore”, ha spiegato Adriano Mari, amministratore del gruppo Caam (Centri associati di allergologia molecolare di Latina), a Vincenzo Iurillo e Marco Lillo del Fatto Quotidiano.

Il test del sangue, spiegano Iurillo e Lillo sul Fatto,

Diverse sono le regioni che hanno comunque deciso di comprare kit di questo tipo di esami: Campania, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Puglia.

C’è un però, spiegano Lillo e Iurillo:

Federfarma , l’associazione di categoria, ha invitato le farmacie ad “astenersi dall’acquisto” perché per il Comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute, “a oggi, i test basati sull’identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che di tipo IgG) diretti verso il virus Sars-CoV-2 non sono in grado di fornire risultati sufficientemente attendibili.

Il test del sangue, ha spiegato Mari al Fatto Quotidiano,

“dovrebbe essere usato soprattutto per eseguire studi epidemiologici ed è uno strumento troppo delicato per lasciarlo ai laboratori o addirittura al dettaglio. I risultati del test possono essere 4. Se il test risulta negativo per IgM e IgG, il soggetto asintomatico non ha ancora incontrato il virus e non ha maturato alcuna risposta di difesa; con IgM positive e IgG negative potrebbe avere l’infezione in corso da pochi giorni e qui si può fare il tampone per essere certi e procedere all’isolamento; con IgM positive e IgG positive: il soggetto è ancora in una fase iniziale di infezione, ma sta maturando una risposta di difesa protettiva; con IgM negative e IgG positive: il soggetto ha raggiunto uno stato di protezione e ha superato l’infezione indenne. Questa condizione potrebbe liberare molte persone dall’incubo del contagio”.