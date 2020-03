Coronavirus, Marco Travaglio fa un po’ di conti, in un editoriale dedicato alle precauzioni da prendere per evitare il contagio.

Concludendo, Travaglio riporta alcuni numeri chiave, distinguendo fra i “morti per” o “con” coronavirus.

“Quasi nessuna delle 197 vittime fin qui censite (tante, siamo un paese vecchio) è morta “per” coronavirus: ma tutte “con” il coronavirus.

E non è una distinzione da poco: sappiamo che erano tutti positivi al morbo, ma non che siano morti per quello.

Erano infatti persone di età media di 81 anni, quasi sempre affette da tre o più patologie croniche concomitanti (ipertensione, cardiopatie ischemiche, diabete mellito, malattie respiratorie e tumori).

Quasi tutte sarebbero morte anche per l’influenza stagionale (che colpisce 5 milioni di italiani l’anno e ne uccide, almeno come concausa, 8-10 mila) o per un colpo d’aria. Solo il 2,8% dei morti “con” coronavirus aveva meno di 60 anni, nessuno meno di 50. La media dei positivi è invece di 60 anni, ma chi è sotto quell’età ed è in buona salute guarisce sempre.