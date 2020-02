Giampaolo Pansa, alcuni articoli fra i mille nell'Archivio della Stampa

Detto per inciso, le cronache di Giampaolo Pansa da Reggio Calabria, dove per mezzo anno lo Stato venne tenuto in scacco da una rivolta ormai scivolata nell’oblio, sono altri esempio magistrali di giornalismo.

“Il principe si passa una mano sul volto e sospira: « Sì, forse io sono adeguato. Sì, io sono uomo capace di suscitare un corteo di un milione di uomini. Sono conosciuto, ho un seguito. Ma sono anche troppo anziano. E poi sono contrario all’idea che un uomo solo basti. Ci vorrebbe un gruppo di uomini che sollevi questa bandiera ». […]

“S’è fatto un gran parlare di Borghese, anche se nessuno l’ha mai avvicinato: il « principe nero» che tiene le fila della sovversione di destra, l’uomo della Cia, lo spettrale istigatore degli attentati di Milano, il finanziatore segreto del msi… « Balle: ho dato quattro querele». Ma qual è la verità sul Fronte?

Borghese allarga le braccia: « Be’, potrà chiamarsi Stato quando avrà raggiunto la necessaria solidità ». passibile queste parole putrefatte e mi fissa con gli occhi un po’ sbarrati. Chiedo: ma quanto tempo ci vorrà perché subentriate allo Stato attuale? « Non molto tempo, credo, anche se è difficile dirlo. Se scoppia una guerra…Con una guerra molte cose potrebbero modificarsi… ». Una guerra? Comandante, lei è pazzo, moriremmo tutti sotto le atomiche… Borghese mi scruta con la sufficienza del professionista: «Spero che non venga, ma se una guerra scoppia, non è detto che sia atomica: potrebbe essere ad armi convenzionali. In quel caso, quale classe dirigente sarebbe capace di reggere il timone di questa difficilissima Italia? ». E invece di una guerra, un colpo di Stato, magari con un governo di « tecnici », non le farebbe comodo? « Se fosse a breve termine e inteso a ristabilire l’ordine o per impedire l’avvento dei comunisti, lo riterrei positivo. Ma in linea politica, no: un governo tecnico si presenterebbe come un governo conservatore, e noi invece siamo dei progressisti. Se non credessi né alla destra né alla sinistra, né al centro, potrei essere tranquillamente classificato di sinistra. Siamo perfino per la socializzazione! ».

Borghese parla, parla, parla, fissando il vuoto dinanzi a sé e alzando il pugno a scatti, mentre un’aria di follìa invade il piccolo ufficio. […]

Junio Valerio Borghese alza le spalle e mi fissa. Ho già visto quegli occhi. Erano quelli di un uomo col basco, le mostrine chiare con l’ancora, il gladio e l’alloro, la « P. 38 » alla cintola in una curiosa fondina fatta di tre cinghie incrociate. L’anno era il ’44, io stavo in terza elementare, lui comandava per il fascismo più ribaldo la « X Mas ». Ricordo un’estate di spari e di polvere, e poi un autunno pieno di pioggia, le valli del Piemonte rastrellate, partigiani impiccati con al collo un cartello che diceva: « E’ passata la Decima ». Adesso Borghese ha un pullover coi bottoni e 64 anni sulla schiena un po’ curva.