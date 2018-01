ROMA – In vista delle prossime elezioni del 4 marzo, mentre il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si candiderà nel seggio di Roma centro, dove abita, come ha spiegato lui stesso, il Pd ha deciso di candidare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, non nella sua Toscana, bensì in Trentino Alto Adige, e il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, non a Roma, dove vive, ma a Siena. Strane coincidenze? Maurizio Belpietro sul quotidiano La Verità dà un’interpretazione di come si sarebbe arrivati a queste scelte.

Prendete per esempio il caso di Maria Elena Boschi, la cocca del segretario del Pd. Dopo la vicenda di Banca Etruria, trovare un collegio che se ne facesse carico era diventato un problema. Di candidarla in Toscana, cioè a casa sua, dove tutti la conoscono, non c’ era neanche da parlarne, perché da quelle parti gli elettori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi sono tanti e si rischiava una rivolta anche tra i compagni.

A qualcuno dunque era venuta l’ idea di farla emigrare in Campania, dalle parti di Ercolano, dove il Pd renziano andrebbe alla grande. Ma è bastato parlarne per far insorgere i militanti, per cui anche da quelle parti la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio si è trovata le porte sbarrate. Che fare, si devono essere chiesti dalle parti del Nazareno? E allora ecco spuntare l’idea risolutiva: spedirla in Alto Adige, sotto l’ala protettiva della Südtiroler Volkspartei, il partito altoatesino da sempre alleato del centrosinistra che in cambio, come è noto, ha fatto più di una concessione alla Provincia autonoma. Certo, l’ex ministra delle riforme è un boccone difficile da mandar giù anche per la Svp, perché il flop della revisione costituzionale, ma soprattutto le polemiche relative alla banca di cui era vicepresidente il padre, non sono cose che si dimenticano in fretta.

Secondo Belpietro il motivo del sì dei sudtirolesi è legato al

regalo che proprio pochi mesi fa il governo Gentiloni ha fatto a Trento e Bolzano. A novembre, con un emendamento al decreto fiscale, alla società che gestisce l’autostrada del Brennero è stata generosamente garantita la proroga trentennale della concessione. Nessuna gara, nessun bando, ma un semplice protocollo d’intesa fra ministero e i presidenti delle due Province. I quali, ovviamente, sono anche quelli che indicano i vertici. Insomma, invece di essere privatizzata, l’autostrada è rimasta in famiglia e anche gli utili, di cui ovviamente gode il Trentino Alto Adige.

Due mesi fa il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, calcolò che il dono valesse 5,5 miliardi, senza contare l’indotto politico. Vi sembrano troppi tutti questi soldi per un seggio? Forse, ma qualcuno deve aver pensato che per impedire la caduta della Boschi non si dovesse badare a spese.

Un caso analogo, spiega Belpietro, riguarda la candidatura di Padoan a Siena: