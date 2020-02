Oroscopo Sagittario 3 febbraio 2020. Caterina Galloni: un po’ d’insicurezza

ROMA – Oroscopo del 3 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un po’ d’insicurezza.

Il transito di Mercurio in Pesci non è proprio il vostro preferito: scatena delle emozioni che possono incidere sul modo di comunicare. Sarete esitanti, un po’ insicuri quando solitamente siete decisi, anche perentori. La cosa positiva è che avrete un forte intuito, che dovreste seguire prima di iniziare qualsiasi conversazione nella vita privata o lavorativa. Amore: soli, è possibile il ritorno a sorpresa di un/a ex! In coppia: sentimenti intensi, dimostrate più che mai l’amore che provate per il partner.

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

E’ l’anno giusto per prendere potere, evolvere nel lavoro, migliorare le finanze, rompere vecchi schemi che vi impediscono di mostrare il meglio ma, per riuscire, dovrete mollare tutto ciò che vi appesantisce, essere efficienti ed evitare di avere aspettative irrealizzabili: a lanciare il messaggio è Marte che sosterà nel vostro segno dal 3 gennaio al 16 febbraio. Eliminate quella vecchia abitudine che vi spinge a prendervi troppo sul serio, alleggerite la vita, ammettete i vostri errori e siate più disposti a cambiare idea. Avrete le energie giuste per raggiungere obbiettivi significativi e accrescere l’autostima, l’amore per voi stessi. Giove, vostro pianeta governatore, si congiungerà con Plutone tre volte: il 4 aprile, 29 giugno, 12 novembre e accentuerà l’entusiasmo, empatia, altruismo, compassione, alcuni dei vostri ideali elevati e il sestile del pianeta con Nettuno, esatto il 20 febbraio, il 27 luglio e il 12 ottobre vi aiuterà a metterli in pratica. Tutto ciò che fate, alla fine non riguarda solo voi ma influenza anche le persone con cui interagite e quando Giove e Saturno si congiungeranno in Acquario, siete invitati – pronti o meno – ad assumervi nuove responsabilità.

Lavoro: vi impegnerete più che mai, darete il meglio ed è così che vi farete notare, ci saranno ulteriori progressi, vi garantirete il successo. Se c’è qualcosa che richiederà tutte le vostre energie sarà proprio il lavoro. Ed è un anno ideale per avviare un’attività in proprio. In cerca di lavoro? Lo troverete e potrebbe essere quello che sognate da tempo.

Denaro: grazie al lavoro avrete più disponibilità del solito, potrebbe ad esempio esserci un aumento di stipendio: potrete risparmiare per il futuro, saldare qualche debito e offrirvi qualche gratificazione. Finanziariamente è un grande anno!

Amore: in coppia, vorrete dare alla relazione un ritmo diverso: se le cose stanno andando bene vorrete rafforzare la storia (convivenza, matrimonio?) ma se non sta andando da nessuna parte, volterete pagina. Soli è un buon anno per stanare un/a partner nuovo di zecca, soprattutto verso settembre: guardate al futuro e non pensate più agli/alle ex!

Salute: nel 2020 avrete tante belle energie ma dovrete assicurarvi di utilizzarle al meglio. Cercate, quando potete, di praticare sport, esercizio fisico ma senza esagerare. E’ noto quanto al vostro segno piaccia mangiare e bere ma seguite un’alimentazione sana per evitare chili di troppo o problemi intestinali e assumete fibre. Infine, non bevete troppi alcolici: il fegato, quest’anno, ne risentirebbe più del solito.