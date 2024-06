Le malattie della vulva sono il tema di un corso che si è tenuto a Roma, presso l’ Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, ospedale molto noto per il suo reparto di ostetricia e ginecologia.

Il corso, tenuto il 18 giugno 2024, è stato diretto da Anna Franca Cavaliere, Responsabile del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Isola e Filippo Murina, responsabile del Servizio di Patologia Vulvare dell’Ospedale V. Buzzi – ICP-Università di Milano.

“Le malattie della vulva, è scritto nella presentazione del corso, pongono sovente rilevanti criticità nell’orientamento diagnostico differenziale, nell’approccio clinico

e nella costruzione di adeguati percorsi terapeutici.

“La poliedricità morfologica dei quadri obiettivi può creare una reale difficoltà

nell’identificazione precoce di problematiche fonte di rilevante disagio per la paziente. Il corso si pone come obiettivo di affrontare in modo pratico le principali condizioni in ambito di patologia vulvare, attraverso l’illustrazione di casi clinici, slides seminar e percorsi di cura interattivi”.

Questo l’elenco di relatori, moderatori e discussant:

Anglana Franco (Roma)

Cavaliere Anna Franca (Roma)

Fochesato Cecilia (Milano)

Inghirami Paolo (Roma)

Marelli Elisabetta (Milano)

Murina Filippo (Milano)

Recalcati Dario (Milano)

Toni Nicla (Roma)

Elenco Relatori, Moderatori e Discussant

Dopo l’introduzione tenuta da Cavaliere e Murina, il corso si è articolato in sessioni e tavola rotonda.

I SESSIONE

Moderatori e Discussant: A.F. Cavaliere, F. Murina

La patologia vulvare: le basi fisiopatologiche e l’impostazione diagnostica

F. Murina

I “lichen vulvari”: la corretta diagnosi differenziale,F. Anglana

10:30 Le ulcerazioni vulvari: come orientarsi….C. Fochesato

II SESSIONE

Moderatori e Discussant: F. Murina, P. Inghirami

La neoplasia vulvare intraepiteliale: dalla diagnosi all’approccio di cura, P. Inghirami

Il dolore vulvare: guidare l’approccio di cura , N. Toni

Qual è la tua diagnosi? slides seminar ragionata, D. Recalcati

TAVOLA ROTONDA (discussione interattiva con l’utilizzo di video) sulle manovre diagnostico-terapeutiche in patologia vulvare:..dalla teoria alla pratica..

La biopsia vulvare; la microscopia “a fresco”; la terapia infiltrativa vulvare il Laser rigenerativo e la radiofrequenza; il laser ablativo in patologia vulvare

Relatori e Discussant: F. Murina, D. Recalcati.