5 alimenti chiave per una salute ottimale secondo gli esperti di Harvard

Mantenere uno stile di vita sano e una dieta equilibrata sono pilastri fondamentali per la salute generale. Per ottenere il massimo beneficio per la salute, il sito Cnbc ha raccolto i pareri degli esperti di Harvard sui cinque tipi di alimenti che dovresti includere nella tua dieta quotidiana. Questi alimenti sono noti per favorire la salute del cervello, del cuore, la longevità e il benessere generale. Vediamo quali sono.

1. Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde, come spinaci e cavoli, sono ricche di nutrienti essenziali come vitamine A, C, K, e minerali come ferro e calcio. Come spiegano gli esperti di Harvard, mangiare verdure a foglia verde come spinaci e cavoli favorisce la salute del cervello e gli alimenti ricchi di fibre sono stati associati a una minore probabilità di sviluppare depressione .

2. Frutti rossi

Tra tutti i frutti, i frutti rossi sono considerate eccezionali per la salute. In particolare, i mirtilli sono il frutto che il ricercatore Neil Paulvin definisce il “Santo Graal” degli alimenti della longevità. Sono ricchi di vitamine e antiossidanti che proteggono il corpo da infezioni e migliorano la salute degli occhi, del cervello e delle cellule. I frutti rossi sono associati anche a una riduzione del declino cognitivo e hanno un basso contenuto di zuccheri rispetto ad altri frutti.

3. Pesce e proteine magre

Salmone, tonno, uova e tofu sono considerati scelte proteiche migliori rispetto alla carne rossa. Queste fonti proteiche magre forniscono vitamine del gruppo B e acidi grassi omega-3 che favoriscono la salute del cervello e del cuore. Il consumo di pesce e crostacei è associato a livelli più bassi di colesterolo e a una migliore salute cardiaca, ha spiegato la cardiologa Dr. Elizabeth Klodas alla CNBC Make It nel 2022.

4. Legumi

I legumi sono un’importante fonte di proteine, fibre, antiossidanti e minerali come magnesio e ferro. Consumare legumi regolarmente può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e favorire la salute del cervello grazie all’alto contenuto di fibre.

5. Noci e Semi

Noci e semi sono ricchi di acidi grassi omega-3, vitamine e polifenoli che favoriscono la salute del cervello e riducono l’infiammazione nel corpo. In particolare, semi di girasole e frutta secca come nocciole e noci pecan sono considerati preziosi per la loro ricchezza di nutrienti.

Incorporare questi cinque alimenti nella tua dieta quotidiana può contribuire in modo significativo a migliorare la tua salute generale, la longevità e il benessere. Seguire le raccomandazioni degli esperti di Harvard può essere un passo importante verso uno stile di vita più sano e una migliore qualità della vita.