5 segnali che indicano che stai assumendo troppo zucchero

La consapevolezza sull’importanza di ridurre il consumo di zucchero non è più una opzione ma una necessità. Numerosi studi collegano l’abuso di zucchero a una serie di problemi di salute, tra cui obesità e diabete. Ad esempio, uno studio del 2016 ha suggerito una connessione positiva nei bambini tra la riduzione dello zucchero e la salute del cuore.

Sebbene mangiare dolci possa regalarci momenti di piacere, è fondamentale prestare attenzione ai segnali del corpo che potrebbero indicare un eccesso di zucchero nella tua dieta.

Ti senti stanco e sbattuto

Se ti senti stanco e sbattuto appena ti alzi al mattino, potrebbe essere il risultato di un’eccessiva assunzione di zuccheri. Uno studio ha scoperto che livelli elevati di zucchero possono influenzare il neurochimico dell’orexina, responsabile della sensazione di svegliate. Quindi, se anche dopo un dolce colpo di energia ti senti ancora stanco, potrebbe essere il momento di esaminare il tuo consumo di zucchero.

Non riesci a concentrarti? Attento allo zucchero

Hai mai sperimentato un calo di concentrazione anche dopo aver consumato una bevanda energetica zuccherata? Uno studio del 2016 pubblicato sul British Journal of Nutrition effettuato su oltre 7.000 adulti ha collegato un’elevata assunzione di zucchero a un declino della funzione cognitiva. Lo studio non ha determinato se il consumo eccessivo di zuccheri abbia causato una mancanza di potenza cerebrale oppure il contrario. In ogni caso, le persone meno concentrate tendevano a mangiare troppo zucchero.

La tua mente annebbiata potrebbe essere il risultato di un consumo eccessivo di zucchero, quindi presta attenzione ai segnali del tuo cervello.

La tua digestione è pessima

La salute intestinale è cruciale per il benessere generale, e gli eccessi di zucchero potrebbero comprometterla. Un rapporto negli Atti della National Academy of Sciences ha evidenziato che dosi elevate di fruttosio e glucosio possono ostacolare la crescita di batteri benefici nell’intestino. Se la tua digestione è in sofferenza, potrebbe essere il momento di esaminare il tuo consumo di zuccheri.

Troppo zucchero? Ti senti lunatico

Sentirsi improvvisamente lunatici o nervosi senza motivo apparente potrebbe essere collegato all’assunzione eccessiva di zuccheri. La depressione e l’ansia sono state associate a diete ricche di zuccheri aggiunti. Uno studio del 2017 ha rivelato che coloro che seguono una dieta ad alto contenuto di zucchero hanno una probabilità del 23% maggiore di essere depressi. Ascolta il tuo umore e considera la possibilità di regolare il tuo consumo di zuccheri.

Non riesci a smettere di mangiare zuccheri aggiunti

La costante voglia di alimenti dolci potrebbe essere il segnale più evidente di un consumo eccessivo di zuccheri. Se non riesci a resistere ai dolcetti zuccherini per tutta la giornata, potresti avere sviluppato una sorta di dipendenza da zucchero. Combatti questa dipendenza prendendo consapevolezza del tuo consumo e cercando alternative più salutari.