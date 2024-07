6 interventi sullo stile di vita che prevengono 4 casi di tumore su 10

Nuove ricerche suggeriscono che apportare determinati cambiamenti allo stile di vita può ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumore. Un recente studio dell’American Cancer Society ha rivelato che 4 diagnosi di cancro su 10 e quasi la metà dei decessi per cancro negli adulti sopra i 30 anni negli Stati Uniti possono essere attribuiti a fattori di rischio modificabili.

Tumori, fattori di rischio modificabili

La ricerca, pubblicata su CA: A Cancer Journal for clinicians ha identificato vari fattori di rischio che possono essere modificati per ridurre il rischio di cancro. Tra questi, il fumo di sigaretta, l’uso di alcol, l’obesità, uno stile di vita sedentario, il consumo di carne rossa e lavorata, e la bassa assunzione di frutta e verdura. Esaminiamo ciascuno di questi fattori e come intervenire su di essi.

Fumo di sigaretta e tumore

Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio per il tumore, responsabile di quasi il 20% di tutti i casi e del 30% dei decessi per cancro. Il fumo è collegato a numerosi tipi di cancro, tra cui quello ai polmoni, alla bocca, alla gola e alla vescica. Ridurre o eliminare il consumo di sigarette può drasticamente abbassare il rischio di sviluppare queste forme di cancro. Gli sforzi di cessazione del fumo, come programmi di supporto e l’uso di sostituti della nicotina, sono strumenti efficaci per aiutare i fumatori a smettere.

Obesità

L’eccesso di peso corporeo è un fattore di rischio significativo per diversi tipi di cancro, tra cui quello al seno, al colon e alla prostata. Mantenere un peso corporeo sano attraverso una dieta equilibrata e l’esercizio fisico può ridurre il rischio di sviluppare queste malattie. Gli studi suggeriscono che una perdita di peso moderata può avere un impatto positivo sulla salute generale e ridurre il rischio di cancro.

Uso di alcol

Il consumo di alcol è stato collegato a un aumento del rischio di cancro al fegato, alla bocca, alla gola e al seno. Limitare l’assunzione di alcol può ridurre significativamente questo rischio. Le linee guida raccomandano di non superare un bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini. Ridurre il consumo di alcol o eliminarlo completamente dalla propria dieta può avere benefici sostanziali per la salute.

Inattività fisica

Uno stile di vita sedentario è associato a un aumento del rischio di vari tipi di cancro, tra cui quello al colon e al seno. L’attività fisica regolare non solo aiuta a mantenere un peso sano, ma migliora anche la salute del cuore e del sistema immunitario. Gli esperti consigliano almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività vigorosa a settimana. Incorporare l’esercizio nella routine quotidiana può essere semplice come camminare, fare jogging o praticare uno sport.

Dieta e nutrizione

Una dieta ricca di carne rossa e lavorata è stata collegata a un aumento del rischio di cancro al colon e allo stomaco. D’altra parte, un’alimentazione che include molta frutta, verdura, fibre e calcio può aiutare a ridurre il rischio di vari tipi di cancro. Mangiare una varietà di cibi nutrienti e limitare il consumo di cibi trasformati può contribuire a migliorare la salute generale e ridurre il rischio di cancro.

Esposizione alle radiazioni UV

L’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti (UV) dal sole o dai lettini abbronzanti aumenta il rischio di melanoma e altri tipi di cancro della pelle. Proteggersi dai raggi UV indossando indumenti protettivi, usando creme solari ad ampio spettro e evitando l’esposizione al sole nelle ore di punta può ridurre significativamente questo rischio. Inoltre, è importante essere consapevoli dei segni precoci del cancro della pelle e consultare un dermatologo per controlli regolari.

Impatto dei virus

Alcuni virus, come il papillomavirus umano (HPV) e il virus dell’epatite C, sono collegati a un aumento del rischio di cancro. La vaccinazione contro l’HPV e lo screening regolare per l’epatite C possono prevenire infezioni che potrebbero portare al cancro. Informarsi e seguire le raccomandazioni di vaccinazione può proteggere contro questi rischi.

Educazione e consapevolezza

L’educazione sui fattori di rischio del tumore è fondamentale per la prevenzione. Diffondere informazioni accurate e aggiornate su come i cambiamenti nello stile di vita possono ridurre il rischio di cancro è essenziale per aiutare le persone a fare scelte informate. Medici, operatori sanitari e organizzazioni sanitarie devono collaborare per promuovere campagne di sensibilizzazione che educano il pubblico sui benefici di uno stile di vita sano.

Per quanto riguarda il fumo, le politiche di controllo del tabacco sono cruciali per ridurre il numero di fumatori e prevenire il cancro. Queste politiche possono includere l’aumento delle tasse sui prodotti del tabacco, il divieto di fumo in luoghi pubblici e il supporto ai programmi di cessazione del fumo. È importante che queste politiche siano attuate in modo equo in tutte le comunità per garantire che tutti i gruppi socioeconomici possano beneficiare dei progressi nella riduzione del fumo.

Anche interventi mirati a migliorare la dieta e aumentare l’attività fisica sono essenziali per prevenire il cancro. Questi interventi possono includere programmi educativi nelle scuole, incentivi per l’acquisto di cibi sani e la creazione di infrastrutture che incoraggiano l’attività fisica. Promuovere uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata può avere un impatto duraturo sulla salute pubblica.