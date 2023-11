A Trevignano Romano corsi di meditazione per gli impiegati del Comune

A Trevignano Romano arrivano i corsi di meditazione per i dipendenti del Comune. L’iniziativa, annunciata dal vicesindaco Luca Galloni, nasce in collaborazione con Omm-The One Minute Meditation, un percorso ideato da Patrizio Paoletti: “Per acquisire strumenti e idee in grado di produrre miglioramento e imparare a raggiungere la Pace, quella condizione interiore dell’essere che permette di ascoltare se stessi, comprendere le proprie aspirazioni e vivere appassionatamente”.

“Il programma– spiega in una nota il Comune di Trevignano Romano- prevede l’applicazione di una tecnica di meditazione semplice e accessibile a tutti, derivata da pratiche millenarie per lo sviluppo dell’uomo scientificamente riconosciute dagli studi neurologici e pedagogici. Questa metodologia sarà insegnata ai dipendenti comunali attraverso incontri guidati da personale specializzato. L’obiettivo principale è includere la meditazione nella vita quotidiana lavorativa, con un’attenzione particolare al potenziamento delle abilità cognitive ed emotive”.

“I benefici attesi- spiega Galloni, tra i promotori della Rete italiana dei Comuni Sostenibili- includono una migliore gestione dello stress, maggiore capacità di concentrazione, focalizzazione mentale e facilitazione nell’equilibrio vita-lavoro. Il corso Omm mira anche a migliorare la comunicazione tra i dipendenti, favorendo un coordinamento efficace tra i vari settori del Comune”.

Per il vicesindaco di Trevignano Romano “è provato infatti che la meditazione aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, favorendo una comunicazione interna ed esterna più aperta ed efficace. Ciò può tradursi in un miglior coordinamento, migliore collaborazione tra i vari settori e in una maggiore empatia verso i cittadini, consentendo ai dipendenti di soddisfare le esigenze della Comunità in modo più attento e compassionevole migliorando così la qualità dei servizi pubblici offerti. La pratica della meditazione può inoltre favorire la riflessione e la presa di decisioni ponderate, approccio cruciale quando si gestiscono questioni complesse e si forniscono servizi essenziali alla collettività”. (Fonte: Agenzia Dire).