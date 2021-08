Acqua minerale, qual è la migliore e quale la peggiore? Altroconsumo (la notizia è tata ripresa dal sito GreenMe) ha analizzato e confrontato le principali acque minerali in commercio (naturali, effervescenti naturali e frizzanti) stilando una classifica in base a diversi parametri.

L’indagine è nata per il fatto che l’Italia è prima in Europa per consumo di acqua in bottiglia. In media, ogni italiano ne beve più di 220 litri ogni anno. Non stupisce dunque che in commercio ci siano tantissime tipologie e marche.

Analizzando i risultati si scoprono delle soprese. Marchi all’apparenza che sembrano più economici e di bassa qualità si scoprono i migliori. Altroconsumo ha analizzato e confrontato 79 acque minerali in bottiglia ed ha utilizzato diversi parametri. Le migliori acque hanno ottenuto punteggi alti, le peggiori punteggi più bassi.

L’importanza dell’etichetta

Uno di questi è l’etichetta. Sono state verificate le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente per legge e la presenza di informazioni facoltative. “Molte etichette famose cadono sulla leggibilità della data di scadenza” scrive Altroconsumo.

Contenuto in sali minerali. Calcio, magnesio e sodio sono tra i sali minerali più importanti. I fluoruri sono sali utili ma che però non devono essere troppo presenti nell’acqua per evitare danni ad ossa e denti. Se ci sono invece troppi nitrati significa che l’acqua è contaminata.

Contenuto dei Metalli. Alluminio, arsenico, manganese e nichel sono sostanze che possono trovarsi nell’acqua minerale naturale.

Disinfettanti. Altroconsumo è andato a cercare anche la presenza di questi composti che indicano l’utilizzo di trattamenti di disinfezione non consentiti dalla legge.

E’ stata infine valutata anche la Bottiglia. E’ stato valutato il peso della plastica utilizzata per ogni litro di acqua (sia della bottiglia, sia del materiale che avvolge le 6 bottiglie), l’utilizzo di materiali rinnovabili, la presenza di un’etichetta in plastica più facilmente riciclabile rispetto ad una in carta. Le bottiglie sono state valutate anche in base a maneggevolezza, facilità di apertura, chiusura e di mescita.

La classifica delle migliori acque naturali

Smeralidina (74)

Recoaro naturale (73)

San Bernardo (71)

Santa Croce (71)

Eva (70)

San Benedetto Ecogreen (70)

Le migliori acque minerali naturali da acquistare