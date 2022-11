Addio ai tamponi, tra un po’ si esce dopo 5 giorni di Covid

Chi risulterà positivo al Covid dovrà soltanto stare cinque giorni a casa e poi potrà uscire di nuovo. Senza rifare un tampone.

Questa la nuova ipotesi del ministro della Salute Orazio Schillaci per l’isolamento domiciliare. Nuova ipotesi in linea con un parere appena prodotto dall’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Il parere dello Spallanzani

“Noi riteniamo – spiegano dall’Istituto – che per gli asintomatici l’isolamento possa durare 5 giorni dalla positività, senza bisogno di un ulteriore test negativo”.

L’Istituto però invita almeno all’uso di una mascherina in caso di contatto con persone fragili: “Soprattutto in questa fase, dove ci può essere sovrapposizione con l’influenza stagionale, sarebbe opportuno nei cinque giorni successivi, se non si ha un test negativo, usare prudenzialmente una mascherina, in caso di contatto con persone fragili”.

Le parole del ministro

“Oggi – ha detto il ministro – alcune misure sono eccessive, ci stiamo lavorando con Iss, Aifa e Istituto Spallanzani: se i dati epidemiologici continuano a essere buoni sull’isolamento avremo delle norme meno rigide”.

E ancora: “Anche sui tamponi bisogna pensare a un alleggerimento, perché se il Covid diventa una malattia meno aggressiva come sembra può bastare una moral suasion sui cittadini e un po’ di buon senso. Quando uno ha l’influenza e la febbre basta stare a casa e non uscire senza troppe rigidità o la necessità di fare tutti i tamponi che si fanno oggi”.