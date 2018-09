ROMA – “Il più alto numero di virus respiratori circolanti negli aeroporti non è stato trovato nei bagni, ma nei contenitori di plastica su cui si appoggiano i bagagli a mano nei passaggi dei controlli di sicurezza”. Scrive così il rapporto appena pubblicato su “BioMed Central Infectious Diseases journal”, che ha riscontrato la presenza di rinovirus e adenovirus su metà dei contenitori esaminati nella stagione influenzale 2015-2016.

“Si tratta di scatoloni di plastica che circolano di continuo di mano in mano, che vengono agguantati con forza. Un risultato che dimostra come gli aeroporti possono rappresentare zone di rischio per la circolazione di minacce pandemiche”, scrivono gli studiosi finlandesi e britannici, dell’Institute for Health and Welfare e della University of Nottingham.