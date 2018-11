ROMA – Il modo migliore per perdere peso è semplicemente bruciare più calorie di quelle che mangi. Seguire una dieta sana ed equilibrata ed esercitarsi regolarmente può aiutarti a mantenere un giusto peso. Ma ci sono alcuni alimenti che possono effettivamente aiutare a bruciare i grassi.

Ad esempio c’è l’aglio. Secondo uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition, il piccolo ma potente ingrediente, che può essere aggiunto a praticamente qualsiasi cosa, è un potente disintossicante, in grado di rimuovere tossine e scorie dall’organismo. Inoltre ha la capacità di riattivare il metabolismo, consentendoci di bruciare i grassi, migliora la digestione e la flora intestina, riducendo le infiammazioni di colon e intestino.

Inoltre favorisce la diuresi, consentendoci di eliminare la ritenzione idrica e di conseguenza l’odiosa cellulite. In più possiede proprietà antispastiche, contrasta l’invecchiamento delle cellule e ci aiuta a rimanere giovani e belle più a lungo.

L’aglio è anche un ottimo toccasana per il nostro organismo. Nei suoi spicchi infatti troviamo vitamine A, B, C, garlicina e allicina. Aiuta a prevenire i tumori (in particolare il cancro alla vescica, alla prostata, al seno, al colon e allo stomaco), disintossica l’organismo e contrasta le malattie cardiovascolari, rimuovendo le placche di colesterolo LDL che si formano nelle arterie. Non solo: l’aglio aiuta anche a tenere sotto controllo la pressione e il diabete, regolando il livello di insulina nel corpo. Infine in caso di influenza si comporta come un antibiotico, riducendo febbre, tosse, raffreddore e mal di gola.

Come mangiare l’aglio? L’ideale sarebbe consumarlo crudo, perché la garlicina, se sottoposta ad alte temperature, può perdere parte delsuo potere curativo. Per evitare l’odore sgradevole dell’alito potete utilizzare alcune strategie. Ad esempio masticate una foglia di basilico per rinfrescare le papille gustative oppure bevete un po’ di succo di limone. Strofinatelo su una fetta di pane, accompagnato da olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale oppure grattugiatelo crudo sulla pasta.