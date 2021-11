Aifa e Ministero della Salute ritirano lotti di acido acetilsalicilico Sandoz, farmaco contro trombosi

L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) e il Ministero della Salute hanno ritirato dal mercato, in via precauzionale, 20 lotti di acido acetilsalicilico Sandoz 100MG 30, farmaco che corrisponde alla cardioaspirina. Il ritiro volontario dal mercato del noto farmaco anticoagulante è dettato dalla presenza di alcune difformità dei risultati. Nello specifico i rischi riguardano chi ha problemi di trombosi.

Acido acetilsalicilico Sandoz: il ritiro dell’Aifa

Tutto è partito dalla segnalazione della Sandoz S.p.a., divisione appartenente al gruppo Novartis. La casa farmaceutica in questione ha evidenziato come questi lotti potrebbero generare complicazioni per coloro che presentano patologie di natura cardiovascolare. Il farmaco Acido acetilsalicilico Sandoz 100MG 30, simile alla cardioaspirina, è molto usato per contrastare il rischio di trombosi. Il suo scopo, infatti, consiste nell’evitare la formazione di pericolosi coaguli all’interno dei vasi sanguigni.

Quali sono i lotti ritirati

Ecco i 20 lotti del farmaco Acido acetilsalicilico Sandoz 100MG 30 ritirati: