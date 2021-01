Airborne.cam, il sito che calcola il rischio di contagio da coronavirus in un posto chiuso

C’è un sito che si chiama Airborne.cam e che calcola in diretta quanto rischi di essere contagiato dal coronavirus quando sei in un posto chiuso.

E come fa? Basta inserire alcuni parametri in diretta e con un classico algoritmo il sito prova a dirti una possibile percentuale di rischio.

Questo il link per chi vuole provare.

Certo, come ovvio, il sito non potrà mai essere troppo preciso ma comunque potrebbe essere un buon modo per convincersi a rispettare il distanziamento. Sempre.

Ma come funziona il sito?

Airborne.cam, come funziona il sito per calcolare il rischio di essere contagiati

Qui ci aiuta FanPage che ha stilato una mini guida del sito.

C’è un riquadro denominato Room dove devi inserire i parametri della stanza o del luogo da simulare. E questo è il primo passo.

Nel secondo riquadro, Occupancy, devi scrivere quante persone sono in quella stanza. Ma non solo. Bisogna anche indicare che tipo di mascherina indossano. Nel terzo riquadro si chiede se nella stanza chiusa è previsto un momento di ricambio dell’aria.

Alla fine uscirà un grafico che ti indicherà le varie probabilità di rischio.

Sull’asse orizzontale si trova il tempo di permanenza nella stanza, mentre su quello delle ordinate una percentuale che esprime il rischio di infezione.

Ovviamente, come già detto, le variabili sono infinite e un semplice sito non potrà mai dirti con sicurezza nulla.