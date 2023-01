Alitosi, i probiotici un valido aiuto per eliminare l’alito cattivo

Per combattere l’alitosi, un aiuto potrebbe arrivare dagli alimenti fermentati, nei quali sono presenti alcune specie batteriche o fungine. È stato riscontrato che il valore di certi parametri normalmente utilizzati per definire l’alitosi, migliora con il consumo regolare di yogurt, zuppa di miso, pane a lievitazione naturale o assumendo supplementi nei quali siano presenti batteri come Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius, Weissella cibaria.

Le cause dell’alitosi

L’alitosi è causata da un insieme di fattori tra i quali lo squilibrio nel microbiota del cavo orale, l’eccesso di placca e tartaro, le gengiviti e le parodontiti, la mancata pulizia della lingua (con accumulo di scorie che si decompongono lentamente). Il problema viene di solito contrastato con collutori, gomme da masticare e pulizie professionali di lingua e denti. Ma l’effetto quasi sempre è effimero, perché si tratta di metodi che non intervengono sulle cause.

Probiotici valido aiuto per l’alitosi

Come riferito su BMJ Open, dopo un’attenta ricerca, il parametro che ha subito le variazioni più significative è stato l’OLP, considerato il più indicativo per il reale effetto sull’alitosi, soprattutto per trattamenti di una certa durata. Per tutti gli altri parametri non è stato possibile evidenziare un effetto statisticamente significativo. Questo dimostra che sono stati condotti pochi studi sul ruolo del microbiota nell’alitosi, e in molti casi di qualità scadente.

Secondo gli autori, tuttavia, il fatto che si veda un effetto sull’OLP suggerisce che questa strada potrebbe essere corretta, se percorsa nel modo giusto, anche perché è noto che alcuni ceppi batterici rallentano la decomposizione delle proteine e degli aminoacidi da parte dei batteri della bocca.