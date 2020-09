Allenamento e alimentazione in inverno, i consigli del tecnico sportivo Fabio Sorrenti

Passata l’estate e finite le ferie, ora è il momento di tornare ad allenarsi per ritrovare la migliore condizione e per questo abbiamo chiesto qualche consiglio al tecnico sportivo Fabio Sorrenti.

Partiamo dall’alimentazione.

“E’importante mangiare più volte, parliamo di piccoli spuntini, durante la giornata.

Vi consiglio almeno sei pasti al giorno. La dieta deve essere completa e ricca di vitamine, carboidrati, frutta, proteine e grassi. Poi ovvio ogni persona avrà bisogno di una alimentazione differente a seconda delle esigenze”.

Cosa cambia tra l’estate e l’inverno?

“Come sappiamo bene con il freddo mangiamo di più e quindi accumuliamo più calorie rispetto all’estate. In estate poi con le temperature calde perdiamo più liquidi e consumiamo più vitamine”.

Qualche consiglio per chi deve perdere qualche chilo?

“Mangiate un po’ di tutto ma… diminuite le quantità. Per quanto riguarda invece l’allenamento, e parlando in linea generale, vi consiglio di diminuire i recuperi”.

“Un altro consiglio che vi posso dare è quello di provare un lavoro isometrico con il quale possiamo impegnare più fasce muscolari. Vi suggerisco, per esempio, il plank e altri esercizi in sospensione come le parallele e gli anelli”.

Cosa bisogna evitare a tavola?

“Evitare le bevande zuccherate e i formaggi, a meno che non siano ben stagionati come il grana. Ricordatevi invece di inserire nella dieta verdura, frutta e pesce. Da evitare assolutamente anche i prodotti che contengono il nichel. Poi, mi raccomando, non dimenticate anche di sgarrare ogni tanto”.

Quanto è importante dormire bene e riposarsi? “Il riposo è fondamentale. Ma il corpo poi si adatta in base alle nostre esigenze”.

Per chi non può allenarsi in palestra quali sono i consigli per restare in forma a casa?

“Beh, seguite dei video o fate esercizi funzionali allo spazio che avete a disposizione. Poi provate anche ad allenarvi fuori. Meglio durante le prime ore del mattino però. Questo vale sia per l’inverno che per l’estate. Ma va bene anche allenarsi nel primo pomeriggio. L’importante è non arrendersi mai”.