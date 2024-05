L’allenamento cardio riduce il rischio di morte e malattia del 20%

L’allenamento cardio, spesso definito esercizio cardiorespiratorio o attività aerobica, è fondamentale per mantenere un cuore sano, polmoni efficienti e vasi sanguigni funzionanti. Recentemente, uno studio condotto da Grant Tomkinson, PhD, dell’Università dell’Australia Meridionale, insieme ai suoi colleghi, ha messo in luce il ruolo cruciale che l’esercizio aerobico svolge nella riduzione del rischio di morte e malattia.

Allenamento cardio, lo studio

La ricerca, che ha esaminato i dati di oltre 20 milioni di osservazioni provenienti da 26 revisioni sistematiche di 199 studi di coorte unici, ha fornito prove concrete: ogni 1-MET aggiuntivo di attività cardiovascolare riduce il rischio di morte per tutte le cause dal 11% al 17% e il rischio di insufficienza cardiaca fino all’18%.

Justin J. Lang, PhD, del CHEO Research Institute di Ottawa, Canada, ha sottolineato che l’attività cardiovascolare riflette la capacità del sistema cardiovascolare di fornire ossigeno durante l’attività fisica prolungata. Un cuore forte e sano non solo riduce il rischio di malattie cardiache, ma promuove anche la longevità e il benessere generale.

Come migliorare l’idoneità cardiovascolare

Ci sono molte opzioni per migliorare l’idoneità cardiovascolare attraverso l’esercizio aerobico. Corsa, nuoto, ciclismo, camminata veloce e lezioni di esercizi aerobici sono solo alcuni esempi. Ognuno può trovare un’attività che si adatti al proprio stile di vita e alle proprie preferenze.

Esistono vari modi per valutare il proprio livello di fitness cardiovascolare. Test sul campo come la corsa in navetta di 20 metri sono popolari, così come i test del cammino di 6 minuti. Dispositivi indossabili per il fitness e questionari di autodiagnosi possono anche fornire indicazioni utili.

Lang ha sottolineato che non tutti rispondono all’esercizio allo stesso modo. Pertanto, è importante esplorare diverse opzioni e trovare ciò che funziona meglio per te. Anche una piccola quantità di attività fisica può fare la differenza, quindi è importante iniziare da qualche parte e progredire gradualmente.

Insomma, iniziare un programma di esercizio regolare può sembrare una sfida, ma i benefici per la salute ne valgono sicuramente la pena. Quindi, perché non iniziare oggi stesso? La tua salute cardiovascolare ti ringrazierà.