Alzheimer, l’alimentazione può influire sulla progressione della malattia

La scienza ha trovato un legame bidirezionale tra alimentazione e malattia di Alzheimer. Secondo un nuovo studio cinese, la malnutrizione può fungere da catalizzatore per lo sviluppo dell’Alzheimer, mentre, viceversa, la progressione della malattia tende ad aggravare ulteriormente la malnutrizione. Questi risultati sottolineano l’importanza cruciale di una risposta più efficace ai bisogni nutrizionali delle persone per ridurre l’incidenza dell’AD e di altre forme di demenza.

La battaglia contro l’Alzheimer

Con l’invecchiamento della popolazione globale, il tasso di nuovi casi di demenza, inclusa l’AD, è diminuito in molti paesi. Questo è in parte attribuibile ai miglioramenti nella nutrizione, nell’istruzione, nell’assistenza sanitaria e nelle scelte di stile di vita. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. Secondo la Lancet Commission, i fattori modificabili possono influenzare fino al 40% dei casi di demenza a livello globale. Questi includono fattori come l’istruzione, l’ipertensione, il fumo, l’obesità e altri. Questa è una notizia incoraggiante poiché significa che ci sono azioni concrete che possiamo intraprendere per ridurre il rischio di sviluppare questa malattia debilitante.

L’Influenza delle Diete Mediterranea e MIND

Lo studio cinese ha esaminato due diete in particolare: la dieta mediterranea e la dieta MIND (intervento dietetico Mediterraneo-DASH per il ritardo neurodegenerativo). Entrambe queste diete sono state associate a numerosi benefici per la salute, compresa la salute cognitiva.

La dieta mediterranea, ricca di verdure, frutta, legumi, cereali integrali e grassi sani come l’olio d’oliva e il pesce, ha dimostrato di promuovere la salute cardiovascolare e cerebrale. Allo stesso modo, la dieta MIND, una combinazione di elementi della dieta mediterranea e della dieta DASH, si concentra specificamente sul sostegno della salute cognitiva attraverso una dieta equilibrata e ricca di antiossidanti.

Sebbene lo studio non abbia riportato gli alimenti specifici associati ai punteggi delle diete, esperti come il dottor Scott Kaiser, neuroscienziato, sollevano importanti questioni riguardo agli alimenti chiave che potrebbero avere un impatto sulle prestazioni cognitive.

Alcuni alimenti che spiccano in queste diete includono le verdure a foglia verde, le bacche ricche di antiossidanti, i semi di sesamo e di lino ricchi di grassi sani e il pesce ricco di acidi grassi omega-3. Integrare questi alimenti nella tua dieta quotidiana potrebbe aiutare a sostenere la salute del cervello e a ridurre il rischio di declino cognitivo.