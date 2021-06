Chi è Andrea Crisanti: dove vive, quanti anni ha, vita privata, moglie e figli del microbiologo, accademico e divulgatore scientifico che in questa pandemia abbiamo spesso visto in tv e ascoltato. Andrea Crisanti è tra gli ospiti di Corrado Formigli a Piazza Pulita nella puntata di giovedì 3 giugno in onda su La7.

Dove e quando è nato, età, curriculum: la biografia di Andrea Crisanti

Classe 1954, Andrea Crisanti è nato a Roma il 14 settembre, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 67 anni. Dopo la laurea con lode in Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma, Crisanti ha conseguito un dottorato di ricerca all’Istituto di Immunologia di Basilea.

Concluso il dottorato, ha continuato la sua carriera all’Università di Heidelberg, in Germania. Successivamente, è volato a Londra per insegnare all’Imperial College, dove ha scoperto i vettori della malaria.

Nel 2010 è stato nominato capo di Genomica Funzionale all’Università di Perugia, mentre nel 2011 è diventato caporedattore di una importante rivista scientifica. Dal 2019 è docente di Microbiologia all’Università di Padova.

Durante la pandemia Andrea Crisanti è stato tra gli scienziati più ricercati dai giornalisti per analizzare l’andamento del virus. E’ stato consulente tecnico del Veneto subito dopo aver scoperto il focolaio a Vo’ Euganeo, e in segno di stima per il lavoro svolto la città di Padova gli ha donato il sigillo.

Moglie e figli: la vita privata di Andrea Crisanti

Andrea Crisanti è sposato con Nicoletta Catteruccia. Oltre che nella vita privata, i due hanno fatto coppia spesso anche nel lavoro, in particolare a Londra, nel settore biomedico. Per un certo periodo hanno gestito una società immobiliare, la Heritage snc, che hanno sciolto nel 2019.

Andrea Crisanti e Nicoletta Catteruccia hanno un figlio, che al momento studia Fisica a Cambridge. Anche la moglie di Crisanti vive in Gran Bretagna, mentre lui è attualmente in Italia.

Andrea Crisanti consulente dei pm di Bergamo

A fine giugno 2020 il pubblico ministero di Bergamo ha nominato Crisanti consulente speciale per le indagini sulle morti da Covid-19 nelle RSA e nella sanità lombarda.