L’allarme degli anestesisti: “Possiamo coprire al massimo 7 mila posti in terapia intensiva” (foto ANSA)

L’epidemia galoppa e gli anestesisti avvisano: “Possiamo attivare al massimo settemila posti in terapia intensiva”.

È la denuncia di Alessandro Vergallo, il segretario del sindacato degli anestesisti Aaroi-Emac, in un’intervista a la ‘Repubblica’ nella quale il sindacalista spiega:

“Siamo intorno al 24% di occupazione media dei posti letto. Ci avviciniamo al famoso 30%, considerato un indicatore preoccupante”.

Si tratta di “6.500, perché al momento non ce ne sono di più”.

Tuttavia, precisa Vergallo, “non sappiamo quali sono i criteri in base ai quali i posti di sub intensiva possono diventare più specialistici. Se si intende un letto semplicemente con ventilatore e magari un monitor, non può essere considerato un posto di intensiva”.

E poi avverte: