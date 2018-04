ROMA – C’è un’epidemia di cui si parla poco ma che fa purtroppo molte vittime: sono i disturbi alimentari. Sono più di tre milioni, soprattutto donne ma non solo, le persone che in Italia soffrono di disturbi come anoressia e bulimia, che possono aumentare fino a dieci volte il tasso di mortalità tra i 15 e i 24 anni. Di questi malati, le donne sono il 95,9%, contro il 4,1% uomini, fra i quali si nota un progressivo aumento.

I dati epidemiologici, presentati a Roma in occasione della Giornata della salute della donna, indicano inoltre che l’incidenza dell’anoressia nervosa è di almeno 8 nuovi casi per 100mila persone in un anno tra le donne, mentre per gli uomini è compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi casi.

Per quanto riguarda la bulimia, ogni anno si registrano 12 nuovi casi ogni 100mila persone tra le donne e circa 0,8 nuovi casi tra gli uomini. Per entrambi i disturbi la fascia di età in cui l’esordio si manifesta più spesso è quella compresa tra i 15 e i 19 anni.

Alcune osservazioni cliniche recenti hanno segnalato un aumento dei casi a esordio precoce, anche se non mancano insorgenze in età adulta. L’anoressia è la terza più comune “malattia cronica” fra i giovani: pazienti con anoressia fra i 15 ed i 24 anni hanno un rischio di mortalità 10 volte superiore a quello dei coetanei. Il numero di decessi in un anno per anoressia nervosa si aggira intorno al 6%, al 2% per bulimia nervosa e sempre intorno al 2% per gli altri disturbi alimentari non specificati.