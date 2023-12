Ansia sociale: trovato un legame con i batteri dell’intestino

L’ansia sociale è un disturbo psicologico caratterizzato da una paura intensa e persistente delle situazioni sociali o di interazione con gli altri. Un recente studio suggerisce che potrebbe essere tutto legato al nostro microbioma intestinale. La ricerca, pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, ha infatti rivelato un legame sorprendente tra il disturbo e i batteri che risiedono nella nostra pancia.

Condotta da Tina Darb, del centro irlandese Apc Microbiome presso l’University College Cork, la ricerca esplora la possibilità che l’ansia sociale sia trasmissibile attraverso il microbiota intestinale, aprendo nuove prospettive per la comprensione e il trattamento di questo disturbo che può limitare significativamente la vita di chi ne soffre.

L’ansia sociale esiste

L’ansia sociale non è solo timidezza; è una fobia che può ostacolare le interazioni quotidiane. Chi ne soffre potrebbe trovarsi in difficoltà a parlare in pubblico, fare nuove amicizie o persino uscire di casa. Stime recenti indicano che tra il 7% e il 13% della popolazione mondiale è affetto da questa condizione, con circa il 7,5% degli adulti italiani che ne soffrono. L’impatto sull’individuo e sulla società è significativo, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni innovative.

Il collegamento con il nostro microbioma intestinale

La ricerca ha utilizzato un approccio innovativo, trapiantando il microbiota di individui affetti da ansia sociale in topi sani. I risultati sono stati sorprendenti: i topi hanno iniziato a mostrare segni evidenti di ansia sociale, manifestando una maggiore sensibilità durante le interazioni sociali, accompagnata da cambiamenti nelle funzioni immunitarie e cerebrali. Questo fenomeno è stato osservato solo nei topi che hanno ricevuto il trapianto dal microbiota dei partecipanti con ansia sociale, differenziandosi nettamente da quelli che hanno ricevuto microbiota da individui sani.

Questi risultati corroborano le scoperte di ricerche precedenti, che indicano differenze nel microbiota tra coloro che soffrono di ansia sociale e individui sani. Gli autori dello studio suggeriscono che il microbiota intestinale potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella risposta alla paura sociale legata al disturbo d’ansia. Inoltre, propongono che il microbiota possa essere un potenziale bersaglio terapeutico, aprendo la strada a trattamenti innovativi che includono fermenti lattici, fibre alimentari e diete personalizzate.

In un futuro non troppo lontano, potremmo trovare sollievo dall’ansia sociale guardando oltre la mente e concentrando la nostra attenzione sulla salute del nostro intestino. La chiave per affrontare questo disturbo potrebbe risiedere nella cura amorevole del nostro microbiota, aprendo nuove strade per la ricerca e la speranza per chi vive con l’ansia sociale.