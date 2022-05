Antidolorifici: le 5 bevande da non bere mai quando si assumono questi medicinali

Alcuni esperti indicano i motivi per cui non si dovrebbero mai assumere gli antidolorifici sostituendo l’acqua con 5 bevande molto diffuse, inclusa la Coca Cola. Il SUN riferisce che quando si assumono regolarmente antidolorifici o farmaci, spesso si ignora che alcuni alimenti o bevande andrebbero evitati. Nel bugiardino viene segnalato il modo migliore per assumere il medicinale e se è necessario o meno essere a stomaco vuoto.

Generalmente c’è anche il consiglio di assumerlo con l’acqua ma più spesso le persone utilizzano ciò che hanno a portata di mano. Gli esperti hanno scoperto cinque bevande da evitare poiché impediscono che il corpo assorba completamente il farmaco.

Uno studio pubblicato sul Saudi Pharmaceutical Journal ha esaminato gli effetti dell’assunzione di una gamma di antidolorifici da banco e pillole per l’allergia, con bevande molto diffuse. Hanno scoperto che “le bevande testate non dovrebbero essere utilizzate come sostituti dell’acqua durante l’ingestione di farmaci”.

Antidolorifici e caffè

Gli esperti hanno preso in esame due caffè caldi – a 41°C e 100°C – per vedere come reagivano con i farmaci. È già noto che il caffè e la caffeina in esso contenuta possono potenzialmente causare problemi con i farmaci. Ma i risultati di questo studio indicano che le bevande calde, come il caffè, potrebbero avere un impatto sui tempi di dissoluzione del farmaco. Ciò significa rischiare di non ricevere la giusta quantità di principio attivo.

Succo d’arancia e Coca Cola

È una classica bevanda del mattino, dunque quella che si ha a portata di mano quando si assumono i farmaci.

Ma lo studio ha scoperto che il succo d’arancia può avere un impatto sul rilascio temporizzato di un farmaco. Anche questa popolare bevanda incide sul tempo di dissoluzione della maggior parte dei farmaci testati. L’unico su cui non ha avuto impatto è stato un farmaco per il trattamento dei sintomi allergici, hanno spiegato gli esperti.

Bevande energetiche e latte

Non è una buona idea ingerire i farmaci con una bevanda energetica. Accelera inoltre il tempo in cui dovrebbe dissolversi. I prodotti lattiero-caseari in generale, dunque anche il latte, non vanno bene per assumere i farmaci, ne influenzano Il latticello ha inoltre influenzato l’assorbimento e la scomposizione dei farmaci. Gli esperti hanno scritto: “Ai pazienti dovrebbe essere comunicato di evitare di assumere bevande diverse dall’acqua per ingerire prodotti terapeutici. È necessaria una maggiore consapevolezza delle interazioni tra farmaci e bevande”.