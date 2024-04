La FDA ha approvato un nuovo stetoscopio dotato di intelligenza artificiale, frutto della collaborazione tra la prestigiosa Mayo Clinic e l’innovativa società Eko Health. Questo strumento all’avanguardia è in grado di individuare patologie cardiache in pochi secondi e in modo molto preciso, anche durante una visita dal medico di base.

Lo stetoscopio con IA è stato progettato per individuare segnali di scompenso cardiaco in pochi secondi, durante le visite mediche di routine anche dal medico di base. Si tratta di un passo avanti significativo, considerando che in passato la diagnosi di tali disturbi richiedeva esami più complessi e non sempre accessibili nei contesti ambulatoriali. Sarà la prima volta che i medici Usa, nel corso di visite regolari e nel giro di soli 15 secondi potranno diagnosticare uno scompenso del cuore.

Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), più di 6 milioni di americani soffrono di insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta. Questo strumento è stato creato proprio per contrastare questa patologia, individuando precocemente i segni di scompenso cardiaco.

Stetoscopio con IA, come funziona

Il funzionamento dello stetoscopio con IA è stato reso possibile grazie all’addestramento di un algoritmo con oltre 100.000 registrazioni di pazienti. Questo ha consentito al computer di analizzare l’attività cardiaca e individuare i segni precoci di insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta in soli 10-15 secondi.

Secondo Connor Landgraf, CEO di Eko Health, per ora lo stetoscopio con IA è disponibile al prezzo di $429, con un abbonamento mensile. Tuttavia, considerando l’importanza della salute cardiaca e la possibilità di diagnosticare precocemente gravi patologie, questo investimento potrebbe rivelarsi prezioso per i professionisti della salute.