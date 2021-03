AstraZeneca in Italia (se oggi Ema lo riabilita): chi lo rifiuta si vaccina per ultimo (Foto d’archivio Ansa)

AstraZeneca, è attesa per oggi la riabilitazione (anche in Italia). Già, proprio questo sembra essere il termine più adatto e consono alla situazione che si è prodotta: quella di una voce di popolo relativa alla nocività di un vaccino, di un potere politico che non poteva ignorare questa voce e quindi della delega e ricerca di imprimatur e copertura alla Agenzia Europea del farmaco.

Una storia di opinioni, umori e pubblici sentimenti. Con poco, anzi nulla di medico, scientifico e farmacologico. Quindi, se sarà, sarà riabilitazione. Come quando si finisce sotto accusa, si è più o meno condannati sui giornali e nei talk show e nella testa di molti che si fanno giuria e poi, anche se non davvero rinviati a giudizio, si deve scalare la ripida montagna della riabilitazione.

Astrazeneca in Italia dopo Ema: overbooking e scarti in fila

Se oggi Ema riabilita vaccino AstraZeneca, si ricomincerà a vaccinare con AstraZeneca. Ci sarà, non saranno pochi, quelli che faranno, anzi cercheranno di fare, slalom tra i vaccini. Slalom: sottrarsi al turno o alla prenotazione se questi coincidono con dose AstraZeneca e virare verso altro vaccino. Fenomeno previsto, non è difficile prevederlo. Slalom però che verrà, se non impedito, reso assai disagevole. Come?

Chi rifiuta vaccino AstraZeneca quando è il suo turno finisce in coda, verrà vaccinato per ultimo. Non è una misura punitiva, è necessario far così nell’interesse collettivo di non buttare via le dosi di vaccino AstraZeneca. E poi solo AstraZeneca? E se domani qualcuno rileva ipotetiche conseguenze indotte da vaccino Pfizer o Moderna? La classifica e la validità e l’uso dei vaccini non possono diventare l’esito di una lotteria degli umori.

Ostacoli, barriere allo slalom tra vaccini e overbooking programmato nei centri vaccinali: si convocheranno ogni giorno più persone della capienza vaccinale appunto, scontando che alcuni non si presenteranno. Anche qui, per non perdere tempo e dosi di vaccino.