Astrazeneca vaccino sicuro, no problemi con coaguli di sangue e trombosi: efficace al 100% su casi gravi di Covid

Astrazeneca è un vaccino sicuro. Di più, è efficace al 100% contro i casi gravi di Covid. Non provoca problemi di coaguli di sangue e trombosi. Questo dice la sperimentazione americana sul vaccino più discusso delle ultime settimane.

Astrazeneca vaccino sicuro ed efficace contro il Covid

I risultati della tanto attesa sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford-AstraZeneca Covid sono disponibili. E confermano che il vaccino è sicuro e altamente efficace. Lo riporta la Bbc. Il vaccino è stato efficace al 79% nell’arresto della malattia da Covid sintomatica. E efficace al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente.

Non sono stati constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Alla sperimentazione hanno partecipato più di 32.000 volontari, principalmente in America, ma anche in Cile e Perù.

La sperimentazione Astrazeneca: un quinto era over 65

Circa un quinto dei volontari in questo studio – riporta la Bbc – aveva più di 65 anni. E il vaccino, somministrato in due dosi, a quattro settimane di distanza l’una dall’altra, ha fornito loro la stessa protezione rispetto ai gruppi di età più giovane.

I risultati di questa sperimentazione dovrebbero aprire negli Stati Uniti la strada all’approvazione del vaccino Oxford-Astrazeneca da parte delle autorità di regolamentazione entro il prossimo mese. O due mesi massimo.

Il ricercatore capo della sperimentazione del vaccino dell’Università di Oxford, il prof. Andrew Pollard, ha dichiarato: “‘Questi risultati sono una grande notizia in quanto mostrano la notevole efficacia del vaccino in una nuova popolazione e sono coerenti con i risultati degli studi condotti da Oxford. Possiamo aspettarci un forte impatto contro Covid-19 in tutte le età e per persone di ogni diversa estrazione dall’uso diffuso del vaccino”.

La professoressa Sarah Gilbert, co-progettista del vaccino, ha a sua volta osservato: “In molti paesi diversi e in tutte le fasce d’età, il vaccino fornisce un alto livello di protezione contro Covid-19 e speriamo che questo porterà a un uso ancora più diffuso del vaccino nei tentativi globali di porre fine alla pandemia “. “È davvero importante avere la possibilità di proteggere le persone il più rapidamente possibile. Questo vaccino salverà vite umane”.