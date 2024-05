L’obesità è diventata una delle principali sfide globali per la salute pubblica, con oltre un miliardo di persone nel mondo che lottano contro questa condizione. Le proiezioni indicano che entro il 2050 il numero potrebbe addirittura quadruplicarsi, raggiungendo la cifra spaventosa di 4 miliardi di individui affetti da obesità. Di fronte a questa crescente crisi, la ricerca scientifica continua a cercare soluzioni innovative, e uno studio recente condotto presso la Southern Denmark University in Danimarca potrebbe avere individuato una promettente via d’uscita: l’attivazione del grasso bruno.

Che cos’è il grasso bruno?

Il nostro corpo ospita due tipi principali di grasso: il grasso bianco, che funge da deposito energetico, e il grasso bruno, noto anche come tessuto adiposo bruno. A differenza del grasso bianco, il grasso bruno ha la capacità unica di bruciare calorie per produrre calore, un processo chiamato termogenesi. Questo lo rende fondamentale nel regolare la temperatura corporea e nel mantenere il metabolismo attivo.

Lo studio

I ricercatori della Southern Denmark University hanno identificato una proteina chiamata AC3-AT, che sembra essere responsabile dello “spegnimento” dell’attivazione del grasso bruno. Rimuovendo questa proteina dal genoma dei topi, gli scienziati hanno osservato un effetto sorprendente: i topi erano protetti dall’obesità. Il loro corpo bruciava calorie in modo più efficiente e il loro metabolismo era accelerato, grazie all’attivazione persistente del grasso bruno.

“AC3-AT è una nuova proteina ‘prodotta’ unicamente nel grasso bruno quando si attiva il grasso bruno, ad es. dall’esposizione al freddo di topi e esseri umani”, ha spiegato Kornfeld. “Aiuta a ‘spegnere’ le proprietà benefiche del grasso bruno, aumentando l’utilizzo di calorie e l’attivazione metabolica. Le strategie che mirano a inattivare AC3-AT potrebbero quindi rilasciare questa “interruzione” dell’attivazione del grasso bruno e rendere il grasso bruno attivo per tempi più lunghi”.

Sebbene la ricerca sia ancora nei suoi primi stadi, i risultati dello studio suggeriscono che l’attivazione del grasso bruno potrebbe rappresentare una strategia efficace nella lotta contro l’obesità. Tuttavia, stimolare il grasso bruno negli esseri umani potrebbe essere più complesso rispetto ai modelli animali.

Gli adulti umani tendono ad avere quantità molto ridotte di grasso bruno rispetto ai neonati, e la sua attivazione potrebbe non essere facilmente raggiungibile. Tuttavia, approcci come l’esposizione al freddo o l’uso di determinati farmaci potrebbero offrire potenziali soluzioni per stimolare il grasso bruno.

“Nei modelli animali, è molto chiaro che questo calo della quantità e dell’attività del grasso bruno può essere ritardato da approcci farmacologici e ambientali – esposizione al freddo [e] alcune forme di farmaci. Poiché questi farmaci hanno forti effetti collaterali, molti ricercatori sono alla ricerca di modi più sicuri per ripristinare l’attività del grasso bruno, ad es. nell’obesità e nell’età avanzata – o prevenirne la perdita nel corso della vita”.