Le vacanze invernali e il periodo di Natale possono spesso portare a un aumento di peso, anche significativo. Secondo una recente revisione sistematica condotta dall’Università di Medicina e Farmacia Grigore T. Popa di Iasi, in Romania, questo aumento di peso potrebbe avere impatti a lungo termine sulla salute, contribuendo all’epidemia globale di obesità.

Il legame tra vacanze e obesità

L’obesità, attualmente la quinta causa di morte a livello mondiale, è strettamente correlata al diabete di tipo 2, alle malattie cardiache e a vari tipi di cancro. La recente revisione sistematica ha esaminato i modelli alimentari durante le vacanze invernali, scoprendo un aumento significativo di peso in questo periodo critico. Questo fenomeno sembra persistere, con molti che mantengono il peso guadagnato durante le festività.

L’impatto a lungo termine

Gli esperti hanno esaminato i modelli alimentari durante le vacanze invernali, sottolineando che le persone con obesità percepiscono il cibo in modo diverso rispetto a quelle con indici di massa corporea (BMI) inferiori. Questa diversità può portare a un aumento dell’apporto calorico e, di conseguenza, al guadagno di peso. Inoltre, il peso acquisito durante le festività può contribuire a un aumento graduale nel corso della vita, rendendo l’obesità una sfida ancora più difficile da affrontare.

Gli esperti hanno esaminato diversi studi pubblicati dal 2013 al 2023, coinvolgendo 4.627 individui di età compresa tra 18 e 65 anni. Questi studi, condotti negli Stati Uniti, in Spagna, nel Regno Unito e in Germania e Giappone, hanno evidenziato la persistenza del peso guadagnato durante le festività natalizie, suggerendo un impatto a lungo termine.

Fattori di stress e alimentari

Il dottor Steven Batash, esperto gastroenterologo, ha spiegato a Medical News Today di come lo stress durante le festività possa influenzare il peso. Livelli elevati di cortisolo, l’ormone dello stress, possono portare a un aumento dell’appetito. La melatonina, associata al ciclo sonno-veglia, potrebbe contribuire all’aumento dell’appetito durante le vacanze invernali.

Gli esperti sottolineano che l’abbondanza di cibi calorici durante le vacanze è collegata a sentimenti di conforto. Questi alimenti, spesso presenti in luoghi di lavoro e riunioni sociali, possono rendere difficile resistere al piacere culinario. Il cambiamento nelle abitudini alimentari spesso inizia con un atteggiamento di “concedersi un’ultima volta” prima di adottare abitudini più sane.

Consigli degli esperti per gestire il peso

La revisione sistematica suggerisce diverse strategie per ridurre il rischio di aumento di peso durante le festività. Alcuni consigli pratici includono ridurre le porzioni, scegliere opzioni più leggere come insalate, limitare l’assunzione di bevande zuccherate, mantenere l’attività fisica e gestire lo stress attraverso tecniche come la meditazione.

Resistere all’eccesso di cibo durante le vacanze è una scelta per la salute a lungo termine. Comprendere quando le persone sono particolarmente vulnerabili all’aumento di peso durante le vacanze è essenziale per sviluppare strategie efficaci nella gestione dell’obesità, richiedendo un intervento e un supporto globali e persistenti.