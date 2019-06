Basilicata la regione più grassa d’Italia. Il Trentino la più magra

ROMA – La regione più grassa d’Italia? La Basilicata. La più magra? Il Trentino. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Università Popolare “Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche, bassati su fonti Iss ed Istat.

Secondo i dati un italiano su dieci è obeso (6 milioni di persone circa) e quasi la metà della popolazione adulta è in sovrappeso (24 milioni di persone). Netta la differenza tra Nord e Sud, dal 26% del Trentino-Alto Adige si arriva al 53% della Basilicata.

Complessivamente, dice lo studio, il 40% dei maggiorenni è in sovrappeso, soprattutto gli uomini (44%) ma anche le donne (36%), con differenze sul territorio che confermano un gap Nord-Sud, in cui le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone in sovrappeso (Basilicata 53%, Campania 48% e Sicilia 47%) oppure obese (Molise 15%, Puglia 14% e Abruzzo 13%).

Nel Nord Italia, invece, la situazione è diversa, soprattutto in Trentino-Alto Adige, dove ad essere in sovrappeso è solo il 26% della popolazione e gli obesi sono appena il 7%. Ed è ottima la situazione anche in Valle d’Aosta dove il sovrappeso riguarda solo il 29% dei cittadini e in Lombardia dove gli obesi sono fermi all’8%.