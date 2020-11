Il virologo Matteo Bassetti parla dell’amore in tempo di Covid e dice farlo fa bene e che “il preservativo è più importante della mascherina”.

“Fare l’amore fa bene soprattutto ora con il Covid e il preservativo è più importante della mascherina”, dice Matteo Bassetti interpellato sul tema da Annalisa Chirico in Lachirico.it. Già in altre occasioni il virologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova aveva raccomandato di non astenersi per paura del contagio se si ha un partner stabile. Mentre altri colleghi avevano consigliato l’uso della mascherina anche durante il rapporto.

“Lei quali consigli dà agli italiani per non rinunciare alle pratiche sessuali, anche in queste settimane un po’ cupe di isolamento domestico?”, chiede la giornalista Annalisa Chirico. “Certe raccomandazioni da una parte mi hanno fatto ridere – ha dichiarato Bassetti – ma dall’altra mi hanno molto depresso. Per decenni abbiamo insegnato alla gente che è importante usare il preservativo per evitare malattie ben più gravi e adesso invece si dice ‘basta che mettete la mascherina’. Questo è evidente specchio dei tempi che cambiano in peggio”.

Fare l’amore fa bene alla psiche

Poi Bassetti ha sottolineato che, se si ha un partner sessuale stabile, fa bene fare l’amore “anche alla psiche. Anzi in un momento del genere è meglio praticarlo più di prima”. Riguardo a un possibile partner occasionale, “è importante usare il preservativo per proteggersi da malattie ben più difficili del Covid”. (Fonte Lachirico.it).