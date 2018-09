ROMA – Gli asciugamani a getto d’aria sono presenti ormai in molti bagni pubblici di aeroporti o di stazioni di servizio, ma non tutti sanno che possono veicolare batteri anche molto pericolosi. Un nuovo studio condotto dalla Leeds General Infirmary e pubblicato sulla rivista Journal of hospital infection svela che questi asciugamani sono una culla di batteri pericolosi, come ad esempio l’Escherichia coli.

Si tratta di dispositivi in cui passiamo le nostre mani che vengono asciugate da potenti getti di aria, senza però toccarne le pareti interne. Se le persone non si lavano bene le mani, proprio il getto d’aria può disperdere diverse tipologie di batteri responsabili di infezioni come polmonite e setticemie.

Lo studio ha preso in esame i servizi igenici di ospedali francesi, inglesi e italiani analizzando ogni giorno e per 12 settimane i livelli di contaminazione batteriche. Il risultato ha evidenziato come gli asciugamani a getto d’aria in funzione si sono rivelati un veicolo di enterobatteri, come appunto l’Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus.