Secondo gli scienziati per chi oltre a bere tè bollente consumava anche parecchi alcolici e fumava, il rischio di cancro esofageo è risultato più di 5 volte maggiore rispetto a chi non aveva queste abitudini.I ricercatori hanno seguito 456.155 uomini e donne cinesi di età compresa tra i 30 e i 79 anni in media per 9,2 anni e rilevato 1.731 di cancro esofageo.Gli esperti hanno aggiunto che i risultati potrebbero sembrare allarmanti, ma non è stato necessario interrompere l’erogazione giornaliera poiché la maggior parte delle persone ha bevuto tè o caffè al di sotto di 65° C o 149° C temperature che “sembra improbabile possano provocare il cancro”.Il cancro esofageo colpisce principalmente le persone tra i 60 e 70 anni e gli uomini sono più a rischio delle donne, spiega il Daily Mail.I sintomi, difficilmente presenti nella fase iniziale, includono difficoltà nella deglutizione, indigestione persistente o bruciore di stomaco, perdita di appetito e di peso o dolore nella parte superiore della pancia, del torace o della schiena.

Noti fattori di rischio sono il fumo, bere alcolici, essere in sovrappeso o obesi e avere una dieta poco salutare a basso consumo di frutta e verdura.

L’autore principale dello studio Jun Lv del Peking University Health Science Center ha spiegato:”L’International Agency for Research on Cancer recentemente ha classificato l’assunzione di bevande bollenti sopra i 65°C come “probabilmente cancerogene per l’uomo”.

Lo studio si proponeva di esaminare se il consumo di tè ad alta temperatuar, insieme ai fattori di rischio stabiliti per il consumo di alcol e il fumo, fosse associato al rischio di cancro esofageo.