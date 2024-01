La ricerca: succo di frutta e aumento di peso nei bambini

L’analisi ha coinvolto partecipanti che consumavano almeno una porzione da 225 gr di succo di frutta al 100% ogni giorno. Mentre la ricerca ha evidenziato un’associazione tra il consumo quotidiano di succhi di frutta e l’aumento di peso nei bambini, questa associazione è stata meno evidente negli adulti, a meno che gli studi non fossero corretti per l’apporto calorico totale. Va sottolineato che la correlazione non implica necessariamente causalità, e altri fattori come la dieta generale e l’attività fisica possono influenzare l’aumento di peso.

La variazione del peso in base al tipo di succo

Un aspetto interessante emerso dalla ricerca è la variazione di peso in base al tipo di succo consumato. Succhi di melograno, frutti di bosco, e amarena sembrano associati a una tendenza alla perdita di peso, mentre succhi come mela, agrumi e uva potrebbero contribuire all’aumento di peso. Tuttavia, gli esperti avvertono sulla necessità di moderazione anche con i “succhi superfood” per evitare effetti negativi sulla salute.

Consigli nutrizionali e preoccupazioni per i bambini

L’aumento di peso osservato nei bambini potrebbe essere legato al fatto che un bicchiere di succo rappresenta una percentuale maggiore del loro apporto calorico giornaliero rispetto agli adulti. Inoltre, i tipi di succhi associati all’aumento di peso nei bambini includono spesso quelli di mela, agrumi e uva. Per garantire che i bambini ricevano i nutrienti essenziali dalla frutta, gli esperti raccomandano il consumo di frutta intera anziché di succhi.

Il ruolo del fruttosio

Il fruttosio presente nei succhi di frutta potrebbe giocare un ruolo chiave nell’aumento di peso. Quando consumato in eccesso, il fegato converte il fruttosio in grasso, contribuendo alla produzione di lipoproteine e trigliceridi a bassa densità. La sua rapida assorbimento, privo delle fibre presenti nella frutta intera, può portare a un aumento delle calorie e, di conseguenza, del peso corporeo.

Gli esperti consigliano la moderazione nell’assunzione di succhi di frutta, specialmente nei bambini. Suggeriscono di consumare il frutto intero insieme al succo di frutta per garantire un bilanciamento tra benefici nutrizionali e zuccheri. Le linee guida AAP raccomandano non più di 110 gr al giorno per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, da 110 a 170 gr per i bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, e meno di 225 gr per i bambini dai 7 ai 18 anni.