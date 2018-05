ROMA – Beve più di una dozzina di bottiglie d’acqua durante la maratona e rischia di morire. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] E’ accaduto a Johanna Pakenham, 53 anni, di Wadwick, cittadina a ovest di Londra.

La donna che inconsapevolmente ha sovraccaricato il suo corpo di liquidi per far fronte al caldo a tal punto da non ricordare più di aver tagliato il traguardo.

Johanna, mamma di 4 bambini, è stata successivamente ricoverata in ospedale dopo aver collassato una volta a casa. In pratica, consumando troppi liquidi durante la corsa, la donna è andata in iponatriemia, una condizione che si verifica quando la concentrazione di sodio nel sangue è anormalmente basso, causando confusione, vomito, convulsioni e coma. Il sodio è un elettrolita e aiuta a regolare la quantità di acqua all’interno e intorno alle cellule, facendole gonfiare.