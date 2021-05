Biden presidente, una immagine non casuale del presidente, lui insieme a Kamala Harris, la vice presidente. Cosa c’è di specifico, di nuovo, di voluto e sottolineato nelle immagini diffuse dalla Casa Bianca? C’è che il presidente degli Usa e la sua vice si mostrano senza mascherina. Amava farlo anche Trump, ma il messaggio non potrebbe essere più diverso.

Trump soffriva la mascherina perché indossarla significava ammettere le dimensioni e la pericolosità della pandemia, il suo elettorato non gradiva (in misura minore ma in sostanza analoga accade anche in Italia: una fetta di popolazione, opinione pubblica ed elettorato di destra non gradisce la presa d’atto pubblica della pandemia). Trump non metteva la mascherina per mandare agli americani il messaggio che questo Covid in fondo non era gran cosa. Biden che ha sempre indossato la mascherina ora la dismette per dire agli americani: vaccinatevi!

Vaccinati Usa: da tre a due milioni al giorno

Un terzo della popolazione americana è vaccinata a tutti gli effetti immunologici (due dosi). Buon risultato della campagna ma la stessa vaccinazione di massa va rallentando: la media di vaccinazioni giornaliere è scesa da più di tre milioni a due milioni. Sta accadendo che i vaccini in Usa stanno arrivando a quella quota di popolazione che si può definire indifferente e sta lambendo la popolazione diffidente verso la vaccinazione. Se l’obiettivo è due terzi della popolazione vaccinata a tutti gli effetti entro il 4 di luglio, la vaccinazione ha bisogno di essere incentivata. Ed ecco un premio portato dalla vaccinazione, mostrato dalla Casa Bianca.

Via la mascherina il premio per i vaccinati

Biden mostra in immagine quel che le autorità medico scientifiche gli hanno comunicato: i vaccinati, i totalmente vaccinati possono mettere via la mascherina. Anche al chiuso. E possono smettere di stare fisicamente lontani dal prossimo, non devono più rispettare la distanza interpersonale. Insomma possono dismettere alcune misure di protezione dal contagio per l’ottimo motivo dell’essere vaccinati e quindi molto poco contagiabili e, anche nell’improbabilissimo caso, suscettibili ad una malattia di bassa intensità e gravità.

Vaccino uguale libertà

Il messaggio della Casa Bianca agli americani è traducibile nello slogan vaccino uguale libertà. Il vaccinato, i vaccinati possono togliersi la mascherina ed avvicinarsi al prossimo. Ma solo e soltanto i vaccinati, guai a tradurre il via la mascherina omettendo, dimenticando o trascurando il solo e soltanto i vaccinati.