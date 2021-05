La dipendenza ses*uale causa grandi sofferenze: gli esperti di Delamere Health hanno scoperto l’impatto psicologico sulla vita quotidiana di una persona che soffre di questo disturbo. Secondo quanto riportato dal Sun, gli esperti affermano che il “comportamento compulsivo” è aumentato in tutto il Regno Unito a causa dei lockdown, poiché le condizioni di isolamento sociale hanno reso “maturi per sviluppare la dipendenza”.

Bisogno compulsivo d’amore fisico, ecco gli 8 sintomi della dipendenza, dalla perdita di controllo alla sofferenza. Gli effetti negativi sulla qualità della vita

L’iperses*ualità è ufficialmente riconosciuta come un disturbo patologico in base al quale una persona si impegna compulsivamente nell’attività ses*uale. Il SSN britannico afferma che alcune persone possono dipendere dal se*so e dall’attività se*suale come risposta a emozioni negative e a esperienze difficili. Ma ciò può avere un effetto negativo sulla qualità della vita della persona e sulle persone che la circondano.

1. Pensare ossessivamente al se*so Avere pensieri ossessivi è un chiaro segnale che riguarda la maggior parte delle dipendenze, come ad esempio per cibo, il gioco d’azzardo, il lavoro, lo shopping. Gli esperti di Delamere Health hanno affermato che le persone dipendenti dal se*so, hanno difficoltà a concentrarsi su qualsiasi altra cosa. Il pensiero si interrompe temporaneamente solo quando una persona pratica l’atto ses*uale da cui era ossessionata.

2. Il bisogno di fare se*so Il cervello di una persona dipendente dal se*so la costringe a praticarlo anche se c’è un’alta probabilità di conseguenze negative. L’impulso ovviamente interferisce con altri settori della vita.

3. Spendere tempo eccessivo impegnati nel se*so Se avete notato che vi state perdendo eventi sociali, appuntamenti o impegni di lavoro, potrebbe essere perché state dando la priorità al se*so rispetto ad altre cose. Gli esperti sostengono che l’isperses*ualità incide negativamente sulla vita sociale, lavorativa e/o relazionale, sulle finanze nonché sul benessere psicofisico.

4. Fare ses*o fino a provare dolore fisico Gli esperti di Delamere Health affermano che una persona dipendente dal se*so può masturbarsi in modo talmente frequente da provare dolore oppure perché pratica se*so sadico o violento che comporta sofferenza fisica. “Tuttavia ciò non impedirà loro di praticare eccessivamente l’attività ses*uale”.

5. Perdita di controllo sul se*so La dipendenza. a causa dell’incapacità di resistere. spesso comporta sentimenti di colpa e vergogna, ansia, depressione, impotenza. Una persona può arrivare a condurre una doppia vita e avere un’immensa paura di essere scoperta.

6. Progressione delle esperienze se*suali Una persona dipendente dal ses*o scopre di aver bisogno di avere sempre più rapporti o praticare forme di se*so più rischiose. Secondo gli esperti non sarà più sufficiente quello che in precedenza l’appagava. “Potrebbero ritrovarsi a guardare eccessivamente dei video o impegnarsi in forme più estreme di pornografia, fare se*so più spesso, commettere reati ses*uali, pagare per fare se*so, prostituirsi o praticare forme di se*so rischiose come l’asfissia erotica”.

7. Escludere le altre attività Il comportamento di una persona dipendente dal sesso diventa totalizzante al punto che perde interesse per gli hobby o le attività che un tempo praticava con piacere. Gli esperti hanno aggiunto:”È probabile che a causa del comportamento compulsivo si allontani dalla famiglia, dalle persone care.

8. Continuare nonostante le conseguenze negative Quali sono? “L’infedeltà può venire a galla, contrarre malattie ses*ualmente trasmissibili, rimanere involontariamente incinte, perdere il lavoro o chiudere una relazione. “Nonostante le conseguenze negative derivanti dal comportamento se*suale, anche se lo vorrebbe una persona non riuscirà a smettere”, salvo rivolgersi a un esperto. (Fonte: SUN)