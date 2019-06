ROMA – Pericolo bolle di sapone: il passatempo più amato dai bambini potrebbe mettere seriamente a rischio la salute. Ma niente panico, l’allarme è circoscritto alle sole bolle di sapone Gormiti della marca Planeta Junior & Kotoc. A darne notizia è il Ministero della Salute, che in data 25 giugno 2019, ha annunciato sul suo sito il ritiro dal mercato del giocattolo, prodotto in Cina.

Basta prestare attenzione alle confezioni. Il lotto, individuabile con il numero V61180119, codice a barre 8002752061188. Nome, indirizzo e dati dell’importatore: Villa Giocattoli, sede legale in Sovico (Monza e Brianza), via del Greppi 59. Il prodotto è stato assoggettato a sequestro penale e le confezioni di bolle di sapone non sono state ammesse alla vendita. Non dovrebbero essere presenti sul mercato perché debitamente bloccate alla dogana.

Ma perché sono pericolose? Come riportato dal Ministero, il lotto incriminato è stato analizzato ad aprile scorso dall’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli. I test hanno evidenziato la presenza di rischio microbiologico per chi dovesse venire a contatto con le bolle. La conta microbica totale aerobica a 30° si è rivelata ben superiore al valore soglia raccomandato dal Protocollo NBTOYS/2016/014.

Il rischio è di contrarre infezioni in caso di inalazione e ingestione, specie da parte dei bambini. (Fonte: salute.gov)