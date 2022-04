Cervello, pronto 'metro' che misura sviluppo da 0 a 100 anni

BrainChart, il metro del cervello. Così come l’altezza e il peso, ora anche lo sviluppo del cervello può essere misurato. A renderlo possibile è BrainChart, un sistema di curve di riferimento che descrivono gli standard di crescita e invecchiamento del cervello umano. Da 0 a 100 anni.

BrainChart, il metro del cervello

Sono state ottenute sulla base delle scansioni cerebrali di oltre 100.000 individui di tutto il mondo. Per un totale di quasi un petabyte di dati analizzati usando circa 2 milioni di ore di tempo di calcolo.

Il risultato, pubblicato su Nature da un team internazionale guidato dalle università di Cambridge e della Pennsylvania, potrà diventare in futuro uno strumento per la diagnosi di malattie psichiatriche e neurodegenerative come l’Alzheimer.

Per il momento BrainChart (disponibile anche sull’omonima piattaforma brainchart.io) si è rivelato un prezioso strumento per la ricerca nel campo delle neuroscienze.

Le prime rivelazioni

E ha già permesso di identificare tappe fondamentali dello sviluppo cerebrale che finora erano sfuggite. In particolare, ha rivelato che il volume della materia grigia aumenta rapidamente a partire da metà della gestazione, raggiunge il picco appena prima dei sei anni e poi inizia lentamente a diminuire.

Anche il volume della sostanza bianca aumenta rapidamente da metà gestazione fino alla prima infanzia e raggiunge il picco appena prima dei 29 anni, mentre il calo accelera dopo i 50 anni.